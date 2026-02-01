Иностранную туристку эвакуировали на носилках в горах Алматы

По информации Службы спасения, о происшествии стало известно во второй половине дня от сотрудника охраны курорта. Трое молодых людей — граждане Китая (двое мужчин и 27-летняя девушка) — оказались в высокогорной зоне и не могли самостоятельно спуститься. У девушки была травма головы и кровотечение, она нуждалась в срочной помощи.

На место сразу выдвинулась группа спасателей в составе пяти человек с одной единицей техники. Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и начали эвакуацию с ледника с использованием специальных носилок «акья».

