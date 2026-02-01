РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Иностранную туристку эвакуировали на носилках в горах Алматы

    Выше горнолыжного курорта «Шымбулак», на леднике Богдановича (около 3300 метров над уровнем моря), спасатели Службы спасения Алматы оказали помощь иностранным туристам, передает агентство Kazinform.

    зима, горы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По информации Службы спасения, о происшествии стало известно во второй половине дня от сотрудника охраны курорта. Трое молодых людей — граждане Китая (двое мужчин и 27-летняя девушка) — оказались в высокогорной зоне и не могли самостоятельно спуститься. У девушки была травма головы и кровотечение, она нуждалась в срочной помощи.

    На место сразу выдвинулась группа спасателей в составе пяти человек с одной единицей техники. Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и начали эвакуацию с ледника с использованием специальных носилок «акья».

    Ранее туриста с переломом ноги спасли в горах под Алматы. Также недавно сообщалось, что в горах Алматы усилено дежурство спасателей. 

