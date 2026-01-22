РУ
    14:32, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Туриста с переломом ноги спасли в горах под Алматы

    Спасатели оказали помощь туристу в Каскеленском ущелье Алматинской области, вблизи зоны отдыха «Тан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туриста с переломом ноги спасли в горах под Алматы
    кадр из видео

    Сообщение о переломе ноги и необходимости срочной помощи спасателей на пульт 112 поступило от 40-летнего туриста. 

    Спасатели ДЧС оперативно прибыли на место по координатам, который сообщил пострадавший. Прибыв на место происшествия, спасатели незамедлительно приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.

    Состояние туриста стабильное.

    Напомним, в конце декабря 2025 года спасатели нашли тела трех пропавших туристов в горах Алматы.

    Ранее сообщалось, что теплые санузлы с душем появятся на всех казахстанских трассах.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
