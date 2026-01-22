Туриста с переломом ноги спасли в горах под Алматы

Сообщение о переломе ноги и необходимости срочной помощи спасателей на пульт 112 поступило от 40-летнего туриста.

Спасатели ДЧС оперативно прибыли на место по координатам, который сообщил пострадавший. Прибыв на место происшествия, спасатели незамедлительно приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Состояние туриста стабильное.

Напомним, в конце декабря 2025 года спасатели нашли тела трех пропавших туристов в горах Алматы.

Ранее сообщалось, что теплые санузлы с душем появятся на всех казахстанских трассах.