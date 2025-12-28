Тела еще двоих пропавших туристов нашли в горах Алматы
Поисково-спасательные работы в Медеуском районе города Алматы завершены, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В районе пика «Локомотив» на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек.
Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден ещё один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека.
С момента поступления сообщения в районе плотины «Мыңжылқи» был развёрнут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, РОСО МЧС РК, службы спасения, полиция, Федерация альпинизма и волонтёры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолёт «Казавиаспас» МЧС.
Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчёта и 4 беспилотных летательных аппарата. Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп.
Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент. Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста «Медео». Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь.
МЧС Республики Казахстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе в горную местность. Перед выходом на маршрут необходимо учитывать погодные условия и лавинную обстановку, не отправляться в горы в одиночку, информировать близких о маршруте и времени возвращения, иметь при себе средства связи и необходимое снаряжение.
В случае если человек не вернулся в установленное время или перестал выходить на связь, необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по номеру 112.