Тела еще двоих пропавших туристов нашли в горах Алматы

В районе пика «Локомотив» на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек.

Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден ещё один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека.

С момента поступления сообщения в районе плотины «Мыңжылқи» был развёрнут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, РОСО МЧС РК, службы спасения, полиция, Федерация альпинизма и волонтёры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолёт «Казавиаспас» МЧС.

Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчёта и 4 беспилотных летательных аппарата. Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп.

Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент. Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста «Медео». Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь.

МЧС Республики Казахстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе в горную местность. Перед выходом на маршрут необходимо учитывать погодные условия и лавинную обстановку, не отправляться в горы в одиночку, информировать близких о маршруте и времени возвращения, иметь при себе средства связи и необходимое снаряжение.

В случае если человек не вернулся в установленное время или перестал выходить на связь, необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по номеру 112.