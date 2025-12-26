В горах Алматы нашли тело одного из трех пропавших туристов

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, в ночь на 26 декабря на пульт 112 поступило сообщение от жительницы о том, что ее брат вместе с двумя друзьями утром 24 декабря ушел в горы и не вернулся. Сотовые телефоны пропавших были отключены более 12 часов.

После поступления сообщения, в район предполагаемого поиска незамедлительно были мобилизованы силы и средства МЧС: авиаборт МЧС, подразделения РОСО, Центр медицины катастроф и спасатели Службы спасения МЧС, а также сотрудники полиции и волонтеры.

На месте был развернут оперативный штаб. Для проведения поисково-спасательных работ поднят вертолет Казавиаспас МЧС, в ходе облета которого спасатели обследуют районы ледника «Туюксу», урочища «Мынжылкы» и пика «Локомотив».

— В результате поисковых работ с использованием беспилотного летательного аппарата в районе пика «Локомотив» было обнаружено тело. Авиабортом МЧС произведен спуск с высоты 3700 метров над уровнем моря, после чего тело передано сотрудникам полиции, — сообщили в ДЧС.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательная идентификация личности будет проведена по завершении всех необходимых экспертиз.

Родственникам оказывается необходимая помощь психологами ДЧС, РОСО и медицинскими работниками МЧС.

Поисковые работы по установлению местонахождения еще двух человек продолжаются.

В поисковых работах в участвуют более 50 человек, включая спасателей и волонтеров, семь единиц техники, четыре беспилотника, три кинологических расчета ДЧС Алматы, РОСО, Служба спасения, Центр медицины катастроф МЧС.

По данным Службы спасения Алматы 109, по предварительным данным, инцидент мог произойти из-за снежной лавины. Спасательная служба города Алматы работает в усиленном режиме.

