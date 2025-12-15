РУ
    Найдены тела троих пропавших во время метели жителей ЗКО

    В Западно-Казахстанской области ведутся поиски пропавших во время метели 13-14 декабря людей, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Буран
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    Как сообщила пресс-служба департамента полиции ЗКО, сегодня вблизи села Жаскайрат Куйгенкольского сельского округа Жанибекского района найдено тело 57-летнего мужчины. 

    Также стало известно, что в Бокейординском районе погиб от холода 25-летний мужчина, а в Казталовском – 35-летний мужчина. 

    В Акжайыкском районе 54-летний мужчина найден живым. У мужчины отморожены руки и ноги, его доставят в Уральск. 

    - В настоящее время в Жанибекском районе продолжаются поиски 59-летнего мужчины. К поискам привлечены 49 человек из отдела по чрезвычайным происшествиям, войсковой части, местных исполнительных органов и 8 единиц техники, – сообщили в департаменте полиции.


    Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области после сильного бурана 13–14 декабря 3 641 абонент остался без электричества. Кроме того, в ЗКО рухнула водонапорная башня.

