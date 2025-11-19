Теплые санузлы с душем появятся на всех казахстанских трассах

Сейчас работает более 150 таких объектов.

В компании уточнили, что новые санитарные узлы появятся на всех республиканских трассах, включая участки, где сейчас ведется ремонт дорог.

Среди них Астана–Алматы, Астана–Бурабай, Астана–Павлодар, Астана–Усть-Каменогорск, Астана–Костанай, Астана–Петропавловск, Алматы–Талдыкорган, Алматы–Усть-Каменогорск, Алматы–Тараз–Шымкент–Туркестан, Шымкент–Кызылорда, Шымкент–Тараз–Бишкек, Актобе–Атырау, Атырау–Актау, Атырау–Уральск, Уральск–Актобе, Павлодар–Семей, Семей–Бакты, Костанай–Рудный.

— Вдоль республиканских дорог уже работает более 150 модульных санитарных узлов. В них есть теплые туалеты, комнаты матери и ребенка, души, молельные комнаты, кафетерии и магазины, — сказал С. Дилдахмет.

Он отметил, что Национальный стандарт придорожного сервиса предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм, наличие воды, тепла и оборудованных теплых туалетов.

Всего на республиканских трассах функционируют 1 406 объектов придорожного сервиса, из них 1 306 (93%) соответствуют Национальному стандарту.

В 2025 году открыли 63 новых объекта, включая 33 объекта сервиса и 30 модульных павильонов.

