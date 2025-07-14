В ВКО перезагружают придорожный сервис: дороги есть, удобства — не везде

Сервис отстаёт

Власти реагируют на многочисленные жалобы туристов: вдоль популярных маршрутов по-прежнему не хватает туалетов, кафе, мест для остановки и отдыха.

— Катон-Карагай — потрясающее место, приехали всей семьёй. В пути уже больше 5 часов. Но вдоль дороги почти нет точек, где можно просто остановиться и привести ребёнка в порядок. Ни кафе, ни элементарных условий, — поделилась впечатлением туристка из Семея Улжан Султангазыкызы.

С началом сезона путешественники вновь сталкиваются с повторяющейся проблемой: даже на загруженных трассах нет базовых удобств.

— По дороге из Усть-Каменогорска на побережье Бухтармы в Самарском районе от силы есть пара туалетов, и то такие, в которые зайти невозможно. И это в 21 веке, в регионе, куда часто приезжают иностранцы. От дырок в полу деревянной будки они явно будут в шоке, — считает усть-каменогорец Сергей Дмитриев.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Туристы рассказывают, что планировать поездки приходится с учётом того, где можно будет заправиться, поесть или просто умыться.

— Едем из Шымкента, дорога дальняя. Хотели показать детям, какая у нас красивая страна, поэтому отправились на казахстанский Алтай. Но столкнулись со сложностями автопутешествия. Негде даже заправиться порой. Между Семеем и Усть-Каменогорском пришлось вернуться обратно — на карте не было АЗС, и в реальности тоже. Через 60 километров повернули обратно в Семей и сделали в итоге крюк в 120 километров, — говорит турист из Шымкента Али Нурланов.

Пути решения

На совещании в областном акимате тему подняли тоже, и глава региона дал задание ускорить установку санитарно-гигиенических узлов и провести инвентаризацию уже действующих объектов.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

— Акимам городов и районов следует принять меры по приведению в полное соответствие всех зон отдыха. Управлению пассажирского транспорта совместно с филиалом АО «Казавтожол» необходимо открыть все санитарно-гигиенические узлы вдоль туристических маршрутов области. Также поручено совместно с акиматами внести предложения по их дополнительной установке и привести в порядок прилегающие территории, — отметил глава области Нурымбет Сактаганов.

В регионе уже стартовал масштабный проект совместно с нацкомпанией «Казавтожол» на республиканских трассах. Сегодня в области функционируют пять современных модульных комплексов — на дорогах в сторону Рахмановских ключей, Шемонаихи и Тугыла.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

— До октября их количество удвоится — появятся точки в направлении Риддера и других популярных маршрутов. При этом каждый объект — это не просто туалет. Внутри есть отопление, вода, зона для намаза, комната матери и ребёнка, магазин и кафе с напитками и выпечкой. Это полноценная зона отдыха для всех категорий путешественников, — сообщил директор филиала национальной компании «Казавтожол» по ВКО Нурбек Темирханов.

Проект реализуется на основе партнёрства: национальная компания монтирует модули, местные власти подводят инфраструктуру — электричество, водоснабжение. Не останутся без внимания и дороги областного значения.

— Уже определены 20 мест установки санитарно-гигиенических узлов. Из них на сегодняшний день на дорогах областного значения определены 7 мест. Два уже изготавливаются. В течение летнего сезона они будут установлены, — отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров.

Но решить проблему только силами государства невозможно. В некоторых районах, например, в Катон-Карагайском, уже начали появляться небольшие частные кафе вдоль дорог. Власти подчёркивают: подключение бизнеса — ключевой элемент устойчивого развития отрасли.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

— Комфортные зоны отдыха — это не только вопрос удобства. Это рабочие места, развитие малого бизнеса и реальный вклад в рост туристической привлекательности области. Мы рассчитываем, что каждые 50–60 километров в регионе будут созданы такие точки, — подчеркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

В регионе действует программа субсидирования для тех предпринимателей, кто строит или обслуживает теплые санитарно-гигиенические узлы. Ежемесячно сумма финансирования составляет около 85 тысяч тенге.

Восточный Казахстан продолжает раскрывать свой туристический потенциал, и придорожный сервис — важный элемент этого пути. Без современных и удобных условий даже самые живописные маршруты не станут по-настоящему доступными.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане впервые асфальтируют путь к жемчужине Алтая — Рахмановским ключам.