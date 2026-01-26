25 человек спасли в горах Алматы с начала зимы

С начала зимнего сезона в горной местности проведено порядка 20 спасательных операций, спасены 25 человек, пятерым оказана психологическая помощь.

— В зимний период сложно выделить абсолютно безопасные участки, так как все горные маршруты имеют свои категории опасности. Особенно опасны самостоятельные выходы неподготовленных туристов, — отметил главный спасатель РОСО МЧС Казахстана Балтабай Әділхан.

В последние годы служба спасения усилила свое присутствие в горах. В горах устанавливаются спасательные хижины и депо, открываются новые пункты дежурства, что позволяет оперативно реагировать на вызовы.

Фото: РСК Алматы

— На сегодняшний день в специализированных горных зонах города функционируют четыре спасательных подразделения, где спасатели ведут круглосуточное дежурство. Пункты находятся в районах лагеря Туюк-Су, на территории горнолыжного курорта «Медеу», в Большом Алматинском ущелье и в Бутаковском ущелье, — сообщил Балтабай Әділхан.

О текущей обстановке и мерах предосторожности в горах в зимний сезон рассказал главный спасатель спасательного подразделения РОСО Вадим Пак.

По его словам, в текущем зимнем сезоне снежная обстановка в горах менее напряженная, чем в предыдущие годы, однако риски схода лавин сохраняются после обильных снегопадов.

Фото: РСК Алматы

— Снегопады в этом году редкие, но достаточно обильные. После выпадения снега в течение пяти–шести дней не рекомендуется выходить на крутые склоны, кулуары и находиться под снежными карнизами, так как сохраняется риск схода лавин, — отметил он.

Он подчеркнул, что наиболее лавиноопасными считаются склоны с углом наклона более 30–45 градусов, заснеженные кулуары и наветренные участки после снегопадов. При передвижении в группе необходимо соблюдать дистанцию между участниками, а опасные участки проходить поочередно с обязательным наблюдением.

— Основные нарушения, с которыми мы сталкиваемся — это несоблюдение техники безопасности, отсутствие подготовки к маршруту и недооценка таких рисков, как лавины и обморожения, — сказал Вадим Пак.

Спасатели также напомнили, что перед выходом в горы необходимо иметь при себе запас еды, медикаменты, теплую одежду, сменную обувь, средства связи, GPS-устройства и пауэрбанк, а также заранее информировать близких о маршруте и предполагаемом времени возвращения. Актуальная информация о лавиноопасных участках размещена на официальных ресурсах МЧС РК.

Напомним, в конце декабря 2025 года спасатели нашли тела трех пропавших туристов в горах Алматы.