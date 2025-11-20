Информацию о создании ОПГ руководством департамента опровергли в полиции Мангистау

В мессенджерах начали распространять анонимный текст с перечислением руководящих сотрудников департамента. В публикации утверждалось, что они якобы причастны к противоправной деятельности.

Скриншот ДП Мангистауской области

В пресс-службе полиции отметили, что данное заявление не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер.

Правоохранительные органы напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием. В соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК за подобные действия предусмотрена ответственность.

– Просим граждан действовать ответственно и не распространять недостоверные сведения. Подобные сообщения вводят общественность в заблуждение и создают угрозу общественной безопасности, – подчеркнули в ведомстве.

