    12:47, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Информацию о создании ОПГ руководством департамента опровергли в полиции Мангистау

    Ранее в социальных сетях распространилось заявление, в котором начальника департамента полиции Мангистауской области и его заместителей обвиняют в создании организованной преступной группы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДП мангистау
    Фото: ДП Мангистауской области

    В мессенджерах начали распространять анонимный текст с перечислением руководящих сотрудников департамента. В публикации утверждалось, что они якобы причастны к противоправной деятельности.

    фейк
    Скриншот ДП Мангистауской области

    В пресс-службе полиции отметили, что данное заявление не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер.

    Правоохранительные органы напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием. В соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК за подобные действия предусмотрена ответственность.

    – Просим граждан действовать ответственно и не распространять недостоверные сведения. Подобные сообщения вводят общественность в заблуждение и создают угрозу общественной безопасности, – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее КНБ завел дело против высокопоставленных полицейских Шымкента.

    Полиция прокомментировала рассылку «о подготовке преступлений в школах Актобе».

    Алексей Поляков
    Автор
