    00:41, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полиция прокомментировала рассылку «о подготовке преступлений в школах Актобе»

    В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Актюбинской области.

    р
    Фото: pixabay

    — По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Проводятся оперативные меропрития по установлению лиц, распространивших данную информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны, — заявили в полиции.

    В ведомстве отметили, что особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе, посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.

    — Просим граждан не поддаваться на провокации, — обратились в полиции.

    В августе в МВД сообщили, что распространяемое в мессенджерах «предупреждение» с упоминанием мигрантов и похищений детей — фейковое.

    Динара Жусупбекова
    Автор
