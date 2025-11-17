Полиция прокомментировала рассылку «о подготовке преступлений в школах Актобе»

— По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Проводятся оперативные меропрития по установлению лиц, распространивших данную информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны, — заявили в полиции.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе, посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.

— Просим граждан не поддаваться на провокации, — обратились в полиции.

В августе в МВД сообщили, что распространяемое в мессенджерах «предупреждение» с упоминанием мигрантов и похищений детей — фейковое.