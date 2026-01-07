Информацию о массовой гибели скота в Кызылординской области назвали фейком

Жители сообщили, что изо рта их крупного рогатого скота течет белая пена, кожа языка частично слезла, животные слабеют и даже не могут самостоятельно встать на четыре ноги. Однако областное управление ветеринарии опровергло эти сведения, назвав их ложными.

Согласно официальным данным управления, специальная группа, состоящая из специалистов районной территориальной инспекции и ветеринарной станции, выехала на территории владельцев скота, чтобы проверить ситуацию на месте.

В базе данных по сельскохозяйственным животным зарегистрированы следующие сведения: у жителей посёлка Жалагаш Ф. Бисеновой — 8 голов крупного рогатого скота, у К. Жолдыбаева — 7 голов крупного рогатого скота. Все эти животные предварительно были привиты против особо опасных заболеваний.

— Информация о том, что «скот массово гибнет», является ложной. Мы выезжали к жителям, брали образцы крови у крупного рогатого скота и отправляли их в лабораторию. По описанным симптомам это похоже на состояние животных, ослабленных резким похолоданием. Мы также определим, было ли отравление кормом или водой с помощью лабораторного анализа крови. На данный момент весь скот жив, никаких признаков заболевания не обнаружено, — сообщил руководитель управления ветеринарии Шахмардан Койшыбаев.

Фото: РСК

С помощью биологических проб и сыворотки крови специалисты смогут выявить наличие или отсутствие таких заболеваний, как язвенно-стоматитный ящур, вирусная диарея, инфекционный ринотрахеит и болезни, связанные с белком без структурной организации при чуме крупного рогатого скота.

Результаты исследований станут известны через 7-10 дней.

— Клинические признаки этих заболеваний во многом схожи между собой. Ветеринарные специалисты действовали оперативно и провели дезинфекцию помещений скота у всех владельцев, — подчеркнул Шахмардан Койшыбаев.

Руководитель управления ветеринарии подчеркнул, что эпизоотическая ситуация в регионе остаётся стабильной. За последние пять лет не было зафиксировано ни одного случая заболевания скота или массовой гибели животных.

В случае любых проблем с животными жителей настоятельно просят немедленно обращаться в ветеринарные службы, чтобы специалисты могли оперативно оказать помощь и предотвратить возможное распространение заболеваний.