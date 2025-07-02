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    16:40, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Информация о зараженном мясе на рынке «Алем» в Астане — фейк

    Распространяемая в мессенджерах информация о якобы поступлении заражённого мяса на рынок «Алем» в Астане не соответствует действительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Информация о зараженном мясе на рынке «Алем» в Астане — фейк
    Коллаж: Kazinform / Inbusiness.kz

    В сообщении, массово распространяемом в чатах, говорится о вспышке сибирской язвы среди крупного рогатого скота в Акмолинской области и о завезенном в Астану заражённом мясе, которое якобы продается на столичных рынках.

    — 27 июня 2025 года в 18.25 ч. получена устная (по телефону) информация от и. о. главного врача ГКП на ПХВ « Атбасарская ММБ» Жалгасбаевой Г. К. о регистрации случая на подозрение на заболевание «сибирская язва» Дюсембин Канат Кабыхметович, скотник, адрес проживания Атбасарский район, Ярославский с/о, с. Магдалиновка. Со слов 1 голову КРС зарезали для себя, — говорится в сообщении, распространяемом в мессенджерах.

    Информация о зараженном мясе на рынке «Алем» в Астане — фейк
    Фото из мессенджера

    Однако в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан опровергли данную информацию:

    — На текущий момент ни в городе Астана, ни на рынках столицы, включая рынок «Алем», фактов поступления или реализации заражённого мяса не зафиксировано. Распространяемые в чатах сообщения являются недостоверными и вводящими в заблуждение, — сообщили в ведомстве.

    Ранее мы писали, что случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Фейки Ветеринария Скот Мясо Сибирская язва
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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