Информация о зараженном мясе на рынке «Алем» в Астане — фейк

В сообщении, массово распространяемом в чатах, говорится о вспышке сибирской язвы среди крупного рогатого скота в Акмолинской области и о завезенном в Астану заражённом мясе, которое якобы продается на столичных рынках.

— 27 июня 2025 года в 18.25 ч. получена устная (по телефону) информация от и. о. главного врача ГКП на ПХВ « Атбасарская ММБ» Жалгасбаевой Г. К. о регистрации случая на подозрение на заболевание «сибирская язва» Дюсембин Канат Кабыхметович, скотник, адрес проживания Атбасарский район, Ярославский с/о, с. Магдалиновка. Со слов 1 голову КРС зарезали для себя, — говорится в сообщении, распространяемом в мессенджерах.

Фото из мессенджера

Однако в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан опровергли данную информацию:

— На текущий момент ни в городе Астана, ни на рынках столицы, включая рынок «Алем», фактов поступления или реализации заражённого мяса не зафиксировано. Распространяемые в чатах сообщения являются недостоверными и вводящими в заблуждение, — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области.