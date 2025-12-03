Инфляция в Турции продолжает постепенно замедляться

Согласно официальному отчету TÜİK, потребительские цены в ноябре увеличились всего на 0,87%, что значительно ниже темпов предыдущего месяца, когда инфляция достигала 2,55%.

Помимо умеренного ежемесячного роста, продолжилось снижение годовой инфляции. В ноябре ее уровень составил 31,07%, подтверждая устойчивый нисходящий тренд последних месяцев.

Эксперты отмечают, что динамика инфляции в Турции отражает сочетание ужесточения денежно-кредитной политики и стабилизации валютного курса. Замедление инфляционной активности может дать дополнительное пространство для маневра экономическим регуляторам страны. Однако аналитики предупреждают, что сохранение прогресса потребует осторожности в фискальной политике и дальнейших шагов по укреплению доверия на финансовых рынках.

Данные TÜİK за ноябрь становятся важным индикатором для оценки экономического климата в Турции и ожиданий на конец года.

Центральный банк Турции опубликовывал обновленные прогнозы по динамике инфляции, обозначив постепенное снижение темпов роста цен в ближайшие годы.

