    16:45, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Инфляция в Турции продолжает постепенно замедляться

    Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали дальнейшее замедление роста цен, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansi

    Согласно официальному отчету TÜİK, потребительские цены в ноябре увеличились всего на 0,87%, что значительно ниже темпов предыдущего месяца, когда инфляция достигала 2,55%.

    Помимо умеренного ежемесячного роста, продолжилось снижение годовой инфляции. В ноябре ее уровень составил 31,07%, подтверждая устойчивый нисходящий тренд последних месяцев.

    Эксперты отмечают, что динамика инфляции в Турции отражает сочетание ужесточения денежно-кредитной политики и стабилизации валютного курса. Замедление инфляционной активности может дать дополнительное пространство для маневра экономическим регуляторам страны. Однако аналитики предупреждают, что сохранение прогресса потребует осторожности в фискальной политике и дальнейших шагов по укреплению доверия на финансовых рынках.

    Данные TÜİK за ноябрь становятся важным индикатором для оценки экономического климата в Турции и ожиданий на конец года.

    Центральный банк Турции опубликовывал обновленные прогнозы по динамике инфляции, обозначив постепенное снижение темпов роста цен в ближайшие годы.

    Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции постепенно замедляется, но цены растут.

    Также сообщалось о том, что турецкая лира потеряла 97% своей стоимости.

