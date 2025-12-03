Инфляция в Турции продолжает постепенно замедляться
Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали дальнейшее замедление роста цен, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно официальному отчету TÜİK, потребительские цены в ноябре увеличились всего на 0,87%, что значительно ниже темпов предыдущего месяца, когда инфляция достигала 2,55%.
Помимо умеренного ежемесячного роста, продолжилось снижение годовой инфляции. В ноябре ее уровень составил 31,07%, подтверждая устойчивый нисходящий тренд последних месяцев.
Эксперты отмечают, что динамика инфляции в Турции отражает сочетание ужесточения денежно-кредитной политики и стабилизации валютного курса. Замедление инфляционной активности может дать дополнительное пространство для маневра экономическим регуляторам страны. Однако аналитики предупреждают, что сохранение прогресса потребует осторожности в фискальной политике и дальнейших шагов по укреплению доверия на финансовых рынках.
Данные TÜİK за ноябрь становятся важным индикатором для оценки экономического климата в Турции и ожиданий на конец года.
Центральный банк Турции опубликовывал обновленные прогнозы по динамике инфляции, обозначив постепенное снижение темпов роста цен в ближайшие годы.
