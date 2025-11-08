Центральный банк Турции ожидает замедления инфляции

По словам главы финансового регулятора Фатиха Карахана, уже к концу 2025 года инфляция в стране должна замедлиться до 31-33%, а к 2026 году — опуститься до 13-19%.

— В процессе дезинфляции мы продолжим придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для достижения промежуточных целей, — подчеркнул Карахан.

По мнению аналитиков, заявление Центробанка отражает намерение сохранить текущий курс на повышенные процентные ставки и строгий контроль над ликвидностью, несмотря на давление со стороны бизнеса.

Снижение инфляции остается одной из ключевых задач турецких властей после многолетнего периода ценовой нестабильности. Регулятор рассчитывает, что ужесточение политики позволит восстановить доверие к турецкой лире и создать основу для устойчивого экономического роста.

Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции постепенно замедляется, но цены растут.

Также сообщалось о том, что турецкая лира потеряла 97% своей стоимости.