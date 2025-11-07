РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турецкая лира потеряла 97% своей стоимости

    На валютных рынках Турция переживает очередное, но привычное потрясение — курс лиры впервые в истории превысил отметку 42 лиры за 1 доллар, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Турецкая лира потеряла 97% своей стоимости
    Фото: Anadolu ajansi

    Как оказалось, с 2010 года национальная валюта Турции потеряла около 97% своей стоимости, что означает некоторое исчезновение накоплений миллионов граждан.

    Турецкая лира продолжает стремительное падение, став символом затяжного экономического кризиса и потери доверия инвесторов к финансовой политике страны. На этой неделе курс превысил 42 лиры за доллар — новый антирекорд отражает глубину валютного обесценивания за последние полтора десятилетия.

    Инфляция остается одной из самых высоких в мире — по оценкам аналитиков, реальный рост цен в Турции значительно превышает официальные показатели.

    Экономисты связывают кризис с длительной политикой дешевых денег и вмешательством властей в решения Центрального банка. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет настаивал на снижении процентных ставок, несмотря на рост инфляции, что подорвало доверие иностранных инвесторов и усилило давление на валюту.

    Падение лиры ощущается в повседневной жизни. Цены на продукты, топливо и аренду жилья растут практически ежемесячно, а население все чаще переводит сбережения в доллары и золото.

    По мнению экспертов, без решительных мер по стабилизации монетарной политики и восстановления независимости Главного регулятора страны курс национальной валюты может продолжить падение, усугубляя экономические и социальные проблемы.

    Ранее мы писали, что на фоне продолжающейся девальвации турецкой лиры номинал самой крупной купюры в стране — 200 лир постепенно обесценивается.

    Теги:
    Турция Экономика Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают