Турецкая лира потеряла 97% своей стоимости
На валютных рынках Турция переживает очередное, но привычное потрясение — курс лиры впервые в истории превысил отметку 42 лиры за 1 доллар, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как оказалось, с 2010 года национальная валюта Турции потеряла около 97% своей стоимости, что означает некоторое исчезновение накоплений миллионов граждан.
Турецкая лира продолжает стремительное падение, став символом затяжного экономического кризиса и потери доверия инвесторов к финансовой политике страны. На этой неделе курс превысил 42 лиры за доллар — новый антирекорд отражает глубину валютного обесценивания за последние полтора десятилетия.
Инфляция остается одной из самых высоких в мире — по оценкам аналитиков, реальный рост цен в Турции значительно превышает официальные показатели.
Экономисты связывают кризис с длительной политикой дешевых денег и вмешательством властей в решения Центрального банка. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет настаивал на снижении процентных ставок, несмотря на рост инфляции, что подорвало доверие иностранных инвесторов и усилило давление на валюту.
Падение лиры ощущается в повседневной жизни. Цены на продукты, топливо и аренду жилья растут практически ежемесячно, а население все чаще переводит сбережения в доллары и золото.
По мнению экспертов, без решительных мер по стабилизации монетарной политики и восстановления независимости Главного регулятора страны курс национальной валюты может продолжить падение, усугубляя экономические и социальные проблемы.
Ранее мы писали, что на фоне продолжающейся девальвации турецкой лиры номинал самой крупной купюры в стране — 200 лир постепенно обесценивается.