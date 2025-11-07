Турецкая лира потеряла 97% своей стоимости

Как оказалось, с 2010 года национальная валюта Турции потеряла около 97% своей стоимости, что означает некоторое исчезновение накоплений миллионов граждан.

Турецкая лира продолжает стремительное падение, став символом затяжного экономического кризиса и потери доверия инвесторов к финансовой политике страны. На этой неделе курс превысил 42 лиры за доллар — новый антирекорд отражает глубину валютного обесценивания за последние полтора десятилетия.

Инфляция остается одной из самых высоких в мире — по оценкам аналитиков, реальный рост цен в Турции значительно превышает официальные показатели.

Экономисты связывают кризис с длительной политикой дешевых денег и вмешательством властей в решения Центрального банка. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет настаивал на снижении процентных ставок, несмотря на рост инфляции, что подорвало доверие иностранных инвесторов и усилило давление на валюту.

Падение лиры ощущается в повседневной жизни. Цены на продукты, топливо и аренду жилья растут практически ежемесячно, а население все чаще переводит сбережения в доллары и золото.

По мнению экспертов, без решительных мер по стабилизации монетарной политики и восстановления независимости Главного регулятора страны курс национальной валюты может продолжить падение, усугубляя экономические и социальные проблемы.

Ранее мы писали, что на фоне продолжающейся девальвации турецкой лиры номинал самой крупной купюры в стране — 200 лир постепенно обесценивается.