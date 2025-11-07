Инфляция в Турции постепенно замедляется, но цены растут

По данным Института статистики Турции (TÜİK), цены за месяц выросли на 2,55%, что стало одним из самых низких темпов роста с начала года. При этом октябрьские данные по инфляции подтвердили тенденцию к постепенному снижению ценового давления в стране. Потребительские цены продолжают расти, но годовая инфляция опустилась до 32,87% — против 33,29% в сентябре.

Несмотря на то, что рост цен заметно ощутим, динамика указывает на замедление инфляционных процессов, начавшихся еще летом. С января, когда годовая инфляция достигала чуть больше 42%, показатель устойчиво снижается.

В помесячной динамике заметно, что темпы роста цен колебались в пределах 1,3–3% за последние месяцы, оставаясь при этом выше целевых ориентиров турецкого Центробанка. Наибольший скачок был зафиксирован в январе (+5,03%), после чего инфляция начала постепенно снижаться.

Экономисты связывают улучшение ситуации с мерами денежно-кредитной политики и относительной стабилизацией курса лиры. Однако, несмотря на снижение годовых темпов, уровень цен продолжает расти, что по-прежнему оказывает давление на покупательную способность турецких домохозяйств.

Если тенденция сохранится, к концу года инфляция может опуститься ниже 30%, однако эксперты предупреждают, что риски повторного ускорения сохраняются из-за сезонных факторов и внешнеэкономических колебаний.

Ранее мы писали о том, что инфляционный показатель в Турции все еще держится на двузначном значении.