    15:18, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Годовой показатель инфляции в Турции снова вырос

    Инфляционный показатель в Турции все еще держится на двузначном значении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал свежие данные по инфляции за сентябрь 2025 года. Согласно отчету, потребительские цены за месяц выросли на 3,23%, а годовая инфляция достигла 33,29%.

    Данные цифры свидетельствуют о продолжающемся давлении на стоимость жизни в стране. Сентябрьский показатель превышает средние значения за последние месяцы, указывая на устойчивую тенденцию роста цен на товары и услуги.

    Основными драйверами инфляционного роста традиционно выступают продовольственный сектор, энергоресурсы и аренда жилья. Также на общий уровень цен могут оказывать влияние валютные колебания и изменение цен на импортируемые товары.

    Аналитики отмечают, что несмотря на усилия Центрального банка Турции по контролю за инфляцией, уровень цен остается значительно выше целевых ориентиров. В таких условиях внимание к будущим мерам монетарной политики, а также к возможным фискальным шагам правительства, остается повышенным.

    Экономисты ожидают, что инфляционное давление может сохраниться и в четвертом квартале, особенно с учетом сезонных факторов и нестабильной внешнеэкономической ситуации.

    Ранее мы писали о том, что инфляция в стране в августе 2025 года достигла 32,95% в годовом выражении. В помесячном сравнении рост потребительских цен составил 2,04%.

