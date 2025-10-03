Годовой показатель инфляции в Турции снова вырос
Инфляционный показатель в Турции все еще держится на двузначном значении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал свежие данные по инфляции за сентябрь 2025 года. Согласно отчету, потребительские цены за месяц выросли на 3,23%, а годовая инфляция достигла 33,29%.
Данные цифры свидетельствуют о продолжающемся давлении на стоимость жизни в стране. Сентябрьский показатель превышает средние значения за последние месяцы, указывая на устойчивую тенденцию роста цен на товары и услуги.
Основными драйверами инфляционного роста традиционно выступают продовольственный сектор, энергоресурсы и аренда жилья. Также на общий уровень цен могут оказывать влияние валютные колебания и изменение цен на импортируемые товары.
Аналитики отмечают, что несмотря на усилия Центрального банка Турции по контролю за инфляцией, уровень цен остается значительно выше целевых ориентиров. В таких условиях внимание к будущим мерам монетарной политики, а также к возможным фискальным шагам правительства, остается повышенным.
Экономисты ожидают, что инфляционное давление может сохраниться и в четвертом квартале, особенно с учетом сезонных факторов и нестабильной внешнеэкономической ситуации.
Ранее мы писали о том, что инфляция в стране в августе 2025 года достигла 32,95% в годовом выражении. В помесячном сравнении рост потребительских цен составил 2,04%.