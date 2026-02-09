Илон Маск построит город на Луне в ближайшие 10 лет

— Главный приоритет — обеспечение будущего цивилизации, а Луна — более быстрый путь. Путешествие на Марс возможно только тогда, когда планеты выстраиваются в ряд каждые 26 месяцев, тогда как на Луну мы можем отправляться каждые 10 дней, — заявил он.

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.



The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Предприниматель заявил, что компания по-прежнему привержена идее строительства города на Марсе и начнет это делать примерно через пять-семь лет. Еще в мае прошлого года Маск говорил, что SpaceX работает над тем, чтобы доставить свой первый беспилотный корабль Starship на Марс уже в конце 2026 года, пишет CNN.

Сокращение Маском своих предыдущих прогнозов относительно космических путешествий произошло после того, как на прошлой неделе он объединил компании SpaceX и XAI в самую дорогую частную фирму в мире.

Более десяти лет Маск подчеркивает свою приверженность идее создания поселения на Марсе, заявляя, что это является главной целью SpaceX с момента основания компании в 2002 году.

NASA же, напротив, сосредоточилось на своих лунных амбициях, особенно после первого срока президента Дональда Трампа, когда тогдашний вице-президент Майк Пенс заявил, что США вернут своих астронавтов на Луну к 2024 году.

Смелый план не осуществился, и в настоящее время NASA работает над возвращением астронавтов на лунную поверхность к 2028 году — к тому сроку, к которому агентство стремилось еще при Бараке Обаме. Это возвращение станет первым случаем, когда люди ступят на Луну после завершения программы «Аполлон» в 1972 году.

Заявление Маска о том, что SpaceX теперь сосредоточится на исследовании Луны, прозвучало в тот момент, когда NASA готовится к запуску своей первой пилотируемой миссии в рамках программы «Артемида».

Ранее стало известно, что NASA разрешило астронавтам миссии «Артемида II» летать в космос со смартфонами, чтобы он могли делать снимки открытого космоса.