Илон Маск построит город на Луне в ближайшие 10 лет
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX теперь переориентировала свои приоритеты на строительство «саморазвивающегося города на Луне», утверждая, что это можно осуществить менее чем за десятилетие, в то время как аналогичный план на Марсе займет более 20 лет, передает агентство Kazinform.
— Главный приоритет — обеспечение будущего цивилизации, а Луна — более быстрый путь. Путешествие на Марс возможно только тогда, когда планеты выстраиваются в ряд каждые 26 месяцев, тогда как на Луну мы можем отправляться каждые 10 дней, — заявил он.
Предприниматель заявил, что компания по-прежнему привержена идее строительства города на Марсе и начнет это делать примерно через пять-семь лет. Еще в мае прошлого года Маск говорил, что SpaceX работает над тем, чтобы доставить свой первый беспилотный корабль Starship на Марс уже в конце 2026 года, пишет CNN.
Сокращение Маском своих предыдущих прогнозов относительно космических путешествий произошло после того, как на прошлой неделе он объединил компании SpaceX и XAI в самую дорогую частную фирму в мире.
Более десяти лет Маск подчеркивает свою приверженность идее создания поселения на Марсе, заявляя, что это является главной целью SpaceX с момента основания компании в 2002 году.
NASA же, напротив, сосредоточилось на своих лунных амбициях, особенно после первого срока президента Дональда Трампа, когда тогдашний вице-президент Майк Пенс заявил, что США вернут своих астронавтов на Луну к 2024 году.
Смелый план не осуществился, и в настоящее время NASA работает над возвращением астронавтов на лунную поверхность к 2028 году — к тому сроку, к которому агентство стремилось еще при Бараке Обаме. Это возвращение станет первым случаем, когда люди ступят на Луну после завершения программы «Аполлон» в 1972 году.
Заявление Маска о том, что SpaceX теперь сосредоточится на исследовании Луны, прозвучало в тот момент, когда NASA готовится к запуску своей первой пилотируемой миссии в рамках программы «Артемида».
Ранее стало известно, что NASA разрешило астронавтам миссии «Артемида II» летать в космос со смартфонами, чтобы он могли делать снимки открытого космоса.