РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    NASA разрешило астронавтам летать в космос со смартфонами

    Астронавты миссии «Артемида II», которые в марте отправятся в облет Луны, смогут взять с собой смартфоны и делать на них снимки открытого космоса. Об этом сообщил директор NASA Джаред Айзекман в соцсети X, передает агентство Kazinform. 

    NASA, космос, земля
    Фото: Anadolu Ajansi

    NASA разрешило астронавтам брать с собой смартфоны в космические миссии. Первые такие полеты запланированы в рамках миссий Crew-12 на Международную космическую станцию, а затем во время экспедиции Артемида II.

    По словам Айзекмана, использование смартфонов позволит членам экипажей запечатлять важные моменты для своих семей и делиться фото- и видеоматериалами с широкой аудиторией.

    При этом решение носит не только символический характер, поскольку ради этого агентству пришлось пересмотреть укоренившиеся внутренние правила.

    — Не менее важно, что мы переосмыслили устоявшиеся процессы и в ускоренном темпе сертифицировали современное оборудование для космических полетов. Эта оперативность пойдет NASA на пользу, поскольку мы проводим наиболее ценные научные исследования на орбите и на поверхности Луны. Это небольшой шаг в правильном направлении, — подчеркнул он.

    Это не первый опыт использования смартфонов в космосе. Более десяти лет назад iPhone 4 прошел сертификацию для космического полета и был доставлен на МКС шаттлом «Атлантис» в рамках миссии STS-135. Тогда астронавты применяли устройство для экспериментов с использованием встроенных датчиков — гироскопа, акселерометра и камер.

    В NASA отмечают, что внедрение современных устройств позволяет упростить работу экипажей и расширить возможности документирования и экспериментов на орбите.

    Ранее сообщалось, что NASA планирует запустить свою историческую лунную миссию «Артемида II» в марте 2025 года. В рамках экспедиции четыре астронавта совершат полет вокруг Луны впервые после программы «Аполлон», которую совершили более 50 лет назад.

    Теги:
    Технологии Луна NASA Космос
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают