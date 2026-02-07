NASA разрешило астронавтам летать в космос со смартфонами

NASA разрешило астронавтам брать с собой смартфоны в космические миссии. Первые такие полеты запланированы в рамках миссий Crew-12 на Международную космическую станцию, а затем во время экспедиции Артемида II.

По словам Айзекмана, использование смартфонов позволит членам экипажей запечатлять важные моменты для своих семей и делиться фото- и видеоматериалами с широкой аудиторией.

При этом решение носит не только символический характер, поскольку ради этого агентству пришлось пересмотреть укоренившиеся внутренние правила.

— Не менее важно, что мы переосмыслили устоявшиеся процессы и в ускоренном темпе сертифицировали современное оборудование для космических полетов. Эта оперативность пойдет NASA на пользу, поскольку мы проводим наиболее ценные научные исследования на орбите и на поверхности Луны. Это небольшой шаг в правильном направлении, — подчеркнул он.

Это не первый опыт использования смартфонов в космосе. Более десяти лет назад iPhone 4 прошел сертификацию для космического полета и был доставлен на МКС шаттлом «Атлантис» в рамках миссии STS-135. Тогда астронавты применяли устройство для экспериментов с использованием встроенных датчиков — гироскопа, акселерометра и камер.

В NASA отмечают, что внедрение современных устройств позволяет упростить работу экипажей и расширить возможности документирования и экспериментов на орбите.

Ранее сообщалось, что NASA планирует запустить свою историческую лунную миссию «Артемида II» в марте 2025 года. В рамках экспедиции четыре астронавта совершат полет вокруг Луны впервые после программы «Аполлон», которую совершили более 50 лет назад.