    17:46, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    NASA отложило первую за более чем 50 лет пилотируемую миссию к Луне

    NASA планирует запустить свою историческую лунную миссию «Артемида II» в марте, в рамках которой четыре астронавта впервые с момента завершения программы «Аполлон» более пяти десятилетий назад отправятся в дальний космос, передает агентство Kazinform. 

    Фото: NASA

    Решение было принято рано утром во вторник после того, как NASA заявило о завершении генеральной подготовки с использованием воды — важнейшего испытания гигантской ракетной системы, которая отправит астронавтов в беспрецедентный полет вокруг Луны. Запуск миссии ожидался уже 8 февраля, пишет CNN

    Однако агентство сообщило о ряде проблем, возникших во время испытаний из-за задержки, вызванной холодной погодой, в том числе о проблемах с утечками водорода при заправке ракеты-носителя Artemis II. Задержка позволит командам проанализировать данные и провести вторую репетицию запуска, говорится в сообщении агентства.

    — Учитывая, что между запусками SLS прошло более трех лет, мы вполне ожидали столкнуться с трудностями. Именно поэтому мы проводим генеральную подготовку в условиях повышенной влажности. Эти испытания призваны выявить проблемы до полета и обеспечить запуск в день старта с наибольшей вероятностью успеха, — заявил глава космического агентства Джаред Айзекман.  

    После получения разрешения на полет, миссия «Артемида II» отправит группу из четырех астронавтов — Рейда Уайзмена, Виктора Гловера и Кристину Кох из NASA, а также Джереми Хансена из Канадского космического агентства — в 10-дневное путешествие за обратную сторону Луны. Эта миссия может установить новый рекорд по длительности расстояния, на которое когда-либо улетали люди от Земли.

    Теперь астронавты будут освобождены от карантина, а в новый снова отправятся примерно за две недели до следующей запланированной даты запуска.

    NASA ранее заявляло, что доступными датами для запуска являются 6, 7, 8, 9 и 11 марта.

    Ранее сообщалось, что первый отель на Луне может появиться в 2032 году. 

     

