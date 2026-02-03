NASA отложило первую за более чем 50 лет пилотируемую миссию к Луне

Решение было принято рано утром во вторник после того, как NASA заявило о завершении генеральной подготовки с использованием воды — важнейшего испытания гигантской ракетной системы, которая отправит астронавтов в беспрецедентный полет вокруг Луны. Запуск миссии ожидался уже 8 февраля, пишет CNN.

Однако агентство сообщило о ряде проблем, возникших во время испытаний из-за задержки, вызванной холодной погодой, в том числе о проблемах с утечками водорода при заправке ракеты-носителя Artemis II. Задержка позволит командам проанализировать данные и провести вторую репетицию запуска, говорится в сообщении агентства.

— Учитывая, что между запусками SLS прошло более трех лет, мы вполне ожидали столкнуться с трудностями. Именно поэтому мы проводим генеральную подготовку в условиях повышенной влажности. Эти испытания призваны выявить проблемы до полета и обеспечить запуск в день старта с наибольшей вероятностью успеха, — заявил глава космического агентства Джаред Айзекман.

With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.



With more than three years between SLS launches, we fully anticipated encountering challenges. That is precisely… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 3, 2026

После получения разрешения на полет, миссия «Артемида II» отправит группу из четырех астронавтов — Рейда Уайзмена, Виктора Гловера и Кристину Кох из NASA, а также Джереми Хансена из Канадского космического агентства — в 10-дневное путешествие за обратную сторону Луны. Эта миссия может установить новый рекорд по длительности расстояния, на которое когда-либо улетали люди от Земли.

Теперь астронавты будут освобождены от карантина, а в новый снова отправятся примерно за две недели до следующей запланированной даты запуска.

NASA ранее заявляло, что доступными датами для запуска являются 6, 7, 8, 9 и 11 марта.

Ранее сообщалось, что первый отель на Луне может появиться в 2032 году.