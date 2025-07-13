ИКОМОС приедет в Казахстан: новые объекты могут пополнить Список всемирного наследия
В сентябре этого года в Казахстан приедет миссия ИКОМОС, которая посетит объекты, выдвинутые для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В 2013 году приказом Министра культуры и информации был впервые утвержден Национальный список нематериального культурного наследия Республики Казахстан. В него вошли 45 элементов. В 2024 году список был дополнен, и на сегодняшний день в него включено уже 79 элементов. За последние десять лет Казахстан внес 14 элементов казахской культуры в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Из них шесть — напрямую относятся к казахской культуре, — сообщили в Министерстве в ответ на запрос агентства.
Согласно предоставленным данным, к числу элементов казахской культуры, включенных в список, относятся:
- Искусство исполнения кюев на домбре
- Казахская борьба (қазақ күресі)
- Игра Асык
- Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов: привязывание кобылиц, выпуск жеребцов, кымызмурындык, (угощение первым кумысом)
- Национальный танец Ортеке
- Беташар (свадебный обряд открытия лица невесты)
К числу восьми элементов, являющихся частью общего тюркского наследия, относятся:
- Мастерство изготовления юрты
- Айтыс (поэтическое состязание)
- Наурыз
- Катырма нан (тонкий хлеб)
- Наследие Коркыта
- Тогызкумалак (традиционная настольная игра)
- Саят (охота с ловчими птицами)
- Устная фольклорная традиция Ходжи Насреддина
— На 19-й сессии Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, проходившей с 2 по 7 декабря прошлого года в столице Парагвая Асунсьоне, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества был включен один из древнейших казахских свадебных обрядов — беташар. Также элемент казахской культуры — салбурын — в настоящее время рассматривается Межправительственным комитетом Конвенции по охране нематериального культурного наследия. Его окончательное решение будет объявлено по итогам заседания комитета. Цикл рассмотрения номинаций составляет 3-4 года. Данные номинации были поданы в 2022 году. Кроме того, при участии Казахстана готовится многонациональная номинация по искусству вышивки сюзане — координатором выступает Узбекистан. Ее подача запланирована на цикл 2024–2025 годов. Также в 2024 году Казахстан в очередной раз представил периодический отчет в рамках международной Конвенции по охране нематериального культурного наследия, — добавили в Министерстве.
В рамках трех номинаций Казахстан представил 10 памятников истории и культуры для включения в Список всемирного наследия. Первая казахстанская номинация была принята в 2003 году — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестанской области, признанный жемчужиной средневековой архитектуры; вторая — петроглифы ущелья Тамгалы в Алматинской области — в 2004 году.
— В 1988 году ЮНЕСКО запустила международный проект «Комплексное изучение Шелкового пути — пути диалога», охватывающий несколько направлений. Казахстан стал активным участником направления «Степной путь Центральной Азии». В его рамках на территории страны были определены четыре ключевых участка Великого Шелкового пути: Семиречье, Сырдарья, Сарыарка и Прикаспийский регион. В 2014 году Казахстан выдвинул восемь памятников истории и культуры Семиреченского участка (городища Талгар, Карамерген, Койлык, Актобе, Костобе, Кулан, Орнек, Акыртас) в составе совместной номинации с Китаем и Кыргызстаном, — уточнили в ведомстве.
В настоящее время Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает два проекта номинаций:
- Подземные мечети Мангистау (Бекет Ата, Караман Ата, Шопан Ата, Шакпак Ата, Султан Эпе)
- Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор (городища Отрар, Сауран, Яссы, Сыганак, Жанкент и памятники оазиса Жетыасар)
— В сентябре 2025 года планируется визит миссии ИКОМОС для обследования номинированных объектов, — сообщили в Министерстве культуры.
Для справки: в многотомном издании «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий казахского народа» салбурын определяется как: «Выход на охоту в отдаленные, труднодоступные места на продолжительное время, организованный группой охотников».
ИКОМОС — это Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. Деятельность этой международной организации направлена на защиту и сохранение культурно-исторического наследия по всему миру. Совет был создан в 1965 году, спустя год после принятия Венецианской хартии (1964 г.). ИКОМОС занимается экспертной оценкой объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.
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