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    08:00, 13 Июль 2025 | GMT +5

    ИКОМОС приедет в Казахстан: новые объекты могут пополнить Список всемирного наследия

    В сентябре этого года в Казахстан приедет миссия ИКОМОС, которая посетит объекты, выдвинутые для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мәдени мұра, культурное наследие
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    — В 2013 году приказом Министра культуры и информации был впервые утвержден Национальный список нематериального культурного наследия Республики Казахстан. В него вошли 45 элементов. В 2024 году список был дополнен, и на сегодняшний день в него включено уже 79 элементов. За последние десять лет Казахстан внес 14 элементов казахской культуры в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Из них шесть — напрямую относятся к казахской культуре, — сообщили в Министерстве в ответ на запрос агентства.

    Согласно предоставленным данным, к числу элементов казахской культуры, включенных в список, относятся:

    • Искусство исполнения кюев на домбре
    • Казахская борьба (қазақ күресі)
    • Игра Асык
    • Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов: привязывание кобылиц, выпуск жеребцов, кымызмурындык, (угощение первым кумысом)
    • Национальный танец Ортеке
    • Беташар (свадебный обряд открытия лица невесты)

    К числу восьми элементов, являющихся частью общего тюркского наследия, относятся:

    • Мастерство изготовления юрты
    • Айтыс (поэтическое состязание)
    • Наурыз
    • Катырма нан (тонкий хлеб)
    • Наследие Коркыта
    • Тогызкумалак (традиционная настольная игра)
    • Саят (охота с ловчими птицами)
    • Устная фольклорная традиция Ходжи Насреддина

    — На 19-й сессии Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, проходившей с 2 по 7 декабря прошлого года в столице Парагвая Асунсьоне, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества был включен один из древнейших казахских свадебных обрядов — беташар. Также элемент казахской культуры — салбурын — в настоящее время рассматривается Межправительственным комитетом Конвенции по охране нематериального культурного наследия. Его окончательное решение будет объявлено по итогам заседания комитета. Цикл рассмотрения номинаций составляет 3-4 года. Данные номинации были поданы в 2022 году. Кроме того, при участии Казахстана готовится многонациональная номинация по искусству вышивки сюзане — координатором выступает Узбекистан. Ее подача запланирована на цикл 2024–2025 годов. Также в 2024 году Казахстан в очередной раз представил периодический отчет в рамках международной Конвенции по охране нематериального культурного наследия, — добавили в Министерстве.

    туризм
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    В рамках трех номинаций Казахстан представил 10 памятников истории и культуры для включения в Список всемирного наследия. Первая казахстанская номинация была принята в 2003 году — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестанской области, признанный жемчужиной средневековой архитектуры; вторая — петроглифы ущелья Тамгалы в Алматинской области —  в 2004 году. 

    — В 1988 году ЮНЕСКО запустила международный проект «Комплексное изучение Шелкового пути — пути диалога», охватывающий несколько направлений. Казахстан стал активным участником направления «Степной путь Центральной Азии». В его рамках на территории страны были определены четыре ключевых участка Великого Шелкового пути: Семиречье, Сырдарья, Сарыарка и Прикаспийский регион. В 2014 году Казахстан выдвинул восемь памятников истории и культуры Семиреченского участка (городища Талгар, Карамерген, Койлык, Актобе, Костобе, Кулан, Орнек, Акыртас) в составе совместной номинации с Китаем и Кыргызстаном, — уточнили в ведомстве.

    В настоящее время Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает два проекта номинаций:

    • Подземные мечети Мангистау (Бекет Ата, Караман Ата, Шопан Ата, Шакпак Ата, Султан Эпе)
    • Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор (городища Отрар, Сауран, Яссы, Сыганак, Жанкент и памятники оазиса Жетыасар)

    — В сентябре 2025 года планируется визит миссии ИКОМОС для обследования номинированных объектов, — сообщили в Министерстве культуры.

    Для справки: в многотомном издании «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий казахского народа» салбурын определяется как: «Выход на охоту в отдаленные, труднодоступные места на продолжительное время, организованный группой охотников».

    ИКОМОС — это Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. Деятельность этой международной организации направлена на защиту и сохранение культурно-исторического наследия по всему миру. Совет был создан в 1965 году, спустя год после принятия Венецианской хартии (1964 г.). ИКОМОС занимается экспертной оценкой объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.

    Ранее сообщалось, что «Слова назидания» Абая могут войти в программу ЮНЕСКО «Память мира». 

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Казахские юрты Беташар Қазақ күресі Наурыз ЮНЕСКО Асык ату
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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