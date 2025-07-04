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    16:34, 04 Июль 2025 | GMT +5

    «Слова назидания» Абая могут войти в программу ЮНЕСКО «Память мира»

    Министерство культуры и информации РК работает над тем, чтобы включить в программу ЮНЕСКО «Память мира» ряд рукописей. Об этом ведомство сообщило в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    Абай
    Фото: resources.cdn-kaspi.kz

    - По поручению Главы государства активизировалась работа по программе ЮНЕСКО «Память мира». Разработана стратегия работы Национального комитета «Памяти мира». Составлен список для включения в национальный реестр, проведен отбор для региональных и международных реестров. С целью повышения информированности о программе и стимулирования процесса подачи заявок в перечень «Память мира» в 2025-2027 годах, проведен специальный вебинар для держателей фондов по правилам заполнения анкеты для подачи в номинации письменных памятников, – проинформировали в Министерстве культуры и информации РК.

    В ответе также отмечается, что уникальная рукопись XVIII века «Хандар шежіресі», которая хранилась в отделе редких книг, рукописей и национальной литературы Центральной научной библиотеки «Гылым ордасы», внесена в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

    «Ведется работа по рукописям Абая «Қара сөздер», переписанным куфическим письмом Корана XII века, рукописям Машхур Жусуп Копеева и другим номинациям для внесения в предстоящий период в список ЮНЕСКО», – сообщило ведомство.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултая говорил о необходимости активизировать работу по включению в список «Память мира», показывающий интеллектуальный вклад разных наций в общую сокровищницу знания человечества.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Литература Абай
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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