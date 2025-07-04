«Слова назидания» Абая могут войти в программу ЮНЕСКО «Память мира»

- По поручению Главы государства активизировалась работа по программе ЮНЕСКО «Память мира». Разработана стратегия работы Национального комитета «Памяти мира». Составлен список для включения в национальный реестр, проведен отбор для региональных и международных реестров. С целью повышения информированности о программе и стимулирования процесса подачи заявок в перечень «Память мира» в 2025-2027 годах, проведен специальный вебинар для держателей фондов по правилам заполнения анкеты для подачи в номинации письменных памятников, – проинформировали в Министерстве культуры и информации РК.

В ответе также отмечается, что уникальная рукопись XVIII века «Хандар шежіресі», которая хранилась в отделе редких книг, рукописей и национальной литературы Центральной научной библиотеки «Гылым ордасы», внесена в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

«Ведется работа по рукописям Абая «Қара сөздер», переписанным куфическим письмом Корана XII века, рукописям Машхур Жусуп Копеева и другим номинациям для внесения в предстоящий период в список ЮНЕСКО», – сообщило ведомство.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултая говорил о необходимости активизировать работу по включению в список «Память мира», показывающий интеллектуальный вклад разных наций в общую сокровищницу знания человечества.