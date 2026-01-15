Игрок «Кайрата» высказался о главной звезде «Реал Мадрид»

32-летний Тапалов и 25-летний Винисиус Жуниор играли друг против друга в Алматы в матче Лиги чемпионов УЕФА в сентябре 2025 года между местным «Кайратом» и мадридским «Реалом». Главной задачей Тапалова было противостоять быстрым и техничным фланговым игрокам «Реала», включая Винисиуса.

— Я очень рад сыграть против Винисиуса, думаю, что мне удалось его остановить, — сказал Еркин Тапалов.

Тем не менее, Тапалов признался, что матч с «Реалом» — не самое запоминающееся для него событие в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

— Матч со «Слованом» (в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов — Прим.Авт), победная серия пенальти (в гостях — Прим.Авт) — этот матч дал мне самые лучшие эмоции, — признался Тапалов.

Отметим, что недавно стало известно об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реал Мадрид». В качестве одной из причин называется его конфликт с Винисиусом Жуниором после его замены в эль класико в рамках Ла Лиги. Напряженные отношения у Алонсо были и с французом Килианом Мбаппе, что по итогу вылилось в то, что форвард не послушался Алонсо и увёл команду с поля, не устроив чемпионский коридор «Барселоне» после Суперкубка Испании.

Матч между «Кайратом» и «Реал Мадрид» прошел 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы, испанский гранд разгромил чемпионов Казахстана со счетом 5:0, хет-трик на счету Килиана Мбаппе.

Мы узнали, чем питались звезды футбола из «Реал Мадрид» во время пребывания в Алматы.