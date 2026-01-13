РУ
    23:20, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Хаби Алонсо ушел с поста тренера «Реала»

    Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хаби Алонсо ушел в отставку, проработав на этой должности всего восемь месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Хаби Алонсо
    Фото: championat.ru

    Клуб объявил, что место 44-летнего Алонсо займет 42-летний Альваро Арбелоа, с которым Алонсо когда-то играл вместе в сборной Испании и в английском «Ливерпуле».

    «Реал» в воскресенье проиграл своему главному сопернику, «Барселоне», в финале Суперкубка Испании, а в таблице чемпионата идет на втором месте, отставая от «Барсы» на четыре очка.

    Хаби Алонсо провел в «Реале» в качестве игрока пять сезонов. Как тренер он в 2024 году вывел в чемпионы Германии «Байер» из Леверкузена, а год спустя, прошлым летом, был назначен главным тренером «Реала», сменив знаменитого Карло Анчелотти.

    Альваро Арбелоа с прошлой весны тренировал дубль «Реала».

    Напомним, матч футбольной Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и испанским грандом «Реал Мадрид» состоялся в Алматы 30 сентября 2025 года. Несмотря на то, что матч закончился со счетом 0:5 в пользу испанской команды, он стал одним из ярких событий. 

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
