Хаби Алонсо ушел с поста тренера «Реала»

Клуб объявил, что место 44-летнего Алонсо займет 42-летний Альваро Арбелоа, с которым Алонсо когда-то играл вместе в сборной Испании и в английском «Ливерпуле».

«Реал» в воскресенье проиграл своему главному сопернику, «Барселоне», в финале Суперкубка Испании, а в таблице чемпионата идет на втором месте, отставая от «Барсы» на четыре очка.

Хаби Алонсо провел в «Реале» в качестве игрока пять сезонов. Как тренер он в 2024 году вывел в чемпионы Германии «Байер» из Леверкузена, а год спустя, прошлым летом, был назначен главным тренером «Реала», сменив знаменитого Карло Анчелотти.

Альваро Арбелоа с прошлой весны тренировал дубль «Реала».

