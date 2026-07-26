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    Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по двум стратегически важным нефтяным объектам Саудовской Аравии на побережье Красного моря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

    Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии
    Фото: Yahya_Saree / Х

    Это не первый такой случай.  Три дня назад йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары с использованием БПЛА и ракет по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии в Красном море.

    Ранее  возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в йеменской провинции Ходейда.

    Целью операции стали объекты, связанные с угрозой коммерческому судоходству в Красном море.

    Ряд международных организаций предупредили в пятницу о стремительном ухудшении ситуации в Красном море, Ормузском проливе и прилегающих районах.

    С 11 июля Иран подвергся 13 последовательным волнам ночных авиаударов США. Они последовали после атак Корпуса стражей исламской революции на танкеры, проходившие через Ормузский пролив.

    Саудовская Аравия Хуситы Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор