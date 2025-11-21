РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:15, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях

    Организация сообщает, что спустя 10 месяцев десятки тысяч палестинцев не могут вернуться в свои дома на Западном берегу: въезд обратно остается закрытым, а сотни построек разрушены, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях
    Фото: Human Rights Watch / Wahaj Bani Moufleh

    Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch обвинила Израиль в совершении военных преступлений, этнических чистках и преступлениях против человечности из-за выселений палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в докладе правозащитной организации, обнародованном в четверг.

    В документе Human Rights Watch сообщила, что около 32 тысяч жителей палестинских лагерей Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс на Западном берегу были принудительно перемещены из своих домов в ходе операции «Железная стена» в январе–феврале 2025 года. Организация утверждает, что въезд обратно для них остается закрытым, а сотни построек уничтожены.

    В 105-страничном докладе под названием «Все мои мечты рухнули»: принудительное перемещение палестинцев Израилем на Западном берегу реки Иордан» отмечается, что израильские военные штурмовали дома, приказывали жителям покинуть районы через громкоговорители на беспилотниках, а бульдозеры сносили здания. Люди были вынуждены искать убежище у родственников либо в мечетях и школах.

    Исследователь Human Rights Watch Милена Ансари, которую цитирует Reuters, сообщает, что спустя 10 месяцев ни одна семья так и не смогла вернуться в свои дома. Израильская армия в ответ отметила, что инфраструктура была разрушена, чтобы предотвратить ее использование вооруженными группами, однако сроки возможного возвращения жителей не указала.

    Правозащитная организация заявила, что изучила спутниковые снимки, приказы о сносе и видеоматериалы, зафиксировав более 850 разрушенных объектов, тогда как оценка ООН приводит цифру в 1460 зданий.

    По данным Human Rights Watch, израильские официальные лица заявили, что операция была направлена против «террористических элементов», однако не объяснили массовые выселения и запрет на возвращение. В организации отметили, что события происходили на фоне международного внимания к войне в секторе Газа.

    Human Rights Watch призвала правительства ввести точечные санкции против израильских должностных лиц и командиров, приостановить продажу вооружений, прекратить торговые льготы, запретить ввоз продукции из поселений и содействовать исполнению ордеров Международного уголовного суда.

    Организация охарактеризовала массовые выселения как «этническую чистку», отметив, что это не юридический термин, а широко используемое обозначение насильственного удаления населения по этническому или конфессиональному признаку.

    Читайте также: ХАМАС сообщил о 25 погибших в Газе из-за израильских ударов.

