Хоккейный клуб «Торпедо» вышел в финал Континентального кубка

Казахстанская команда уступила в овертайме сопернику, но по количеству набранных очков заняла 1 место в группе.

Шайбы Александра Панченко и Эрика Алдабергенова позволили «Торпедо» перевести игру в овертайм.

В дополнительное время решающую шайбу забила команда соперника, и ХК «Торпедо» ограничилась одним набранным очком. Тем не менее, этого результата оказалось достаточно для выхода усть-каменогорского клуба в финальный этап турнира.

Итог матча: «Торпедо» — «Дюк д’Анже» 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1). Лучшим игроком матча был признан Александр Панченко. Теперь ХК «Торпедо» в суперфинале поборется за первое место.

Ранее хоккейный клуб «Торпедо» с победы стартовал на Континентальном Кубке.