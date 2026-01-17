РУ
    09:52, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Хоккейный клуб «Торпедо» вышел в финал Континентального кубка

    В очередном матче Континентального кубка хоккейный клуб «Торпедо» из Усть-Каменогорска встретился с французской командой «Дюк д’Анже», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат ВКО

    Казахстанская команда уступила в овертайме сопернику, но по количеству набранных очков заняла 1 место в группе.

    Шайбы Александра Панченко и Эрика Алдабергенова позволили «Торпедо» перевести игру в овертайм.

    В дополнительное время решающую шайбу забила команда соперника, и ХК «Торпедо» ограничилась одним набранным очком. Тем не менее, этого результата оказалось достаточно для выхода усть-каменогорского клуба в финальный этап турнира.

    Итог матча: «Торпедо» — «Дюк д’Анже» 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1). Лучшим игроком матча был признан Александр Панченко. Теперь ХК «Торпедо» в суперфинале поборется за первое место.

    Ранее хоккейный клуб «Торпедо» с победы стартовал на Континентальном Кубке.

    Динара Жусупбекова
