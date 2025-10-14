ХАМАС проводит репрессии в Газе: погибли 32 человека

По меньшей мере 32 человека были убиты в городе Газа в ходе репрессий, проводимых ХАМАС в течение недели и направленных против тех, кого террористическое движение назвало «опасной бандой». Это произошло всего через несколько дней после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и исламистами.

Хотя руководство ХАМАС не назвало цели своих силовых действий в городе Газа, СМИ и очевидцы утверждают, что движение направило до 2000 своих бойцов против клана Догмуш. Боевики считают Догмуш одним из своих главных соперников в секторе, арестовав и ранив десятки человек.

Сообщается, что в ходе операций ХАМАС потерял шесть своих бойцов, но подтвердить эти данные нет возможности.

С момента заключения перемирия Министерство внутренних дел, управляемое ХАМАС, развернуло свои подразделения — по некоторым оценкам, численность их может достигать 7000 человек — по всей территории Газы, пытаясь, по словам руководства, предотвратить беззаконие и вакуум власти.

Как сообщает Euronews, ХАМАС, который Израиль хочет видеть разоруженным и распущенным на последующих этапах соглашения о прекращении огня, в последние несколько дней стал мстительным по отношению к своим соперникам и тем, кто открыто выступает против него, и ищет способ остаться у власти.

Ранее сообщалось, что в Египте подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Подписание документа в Шарм-эш-Шейхе стало завершающим аккордом визита Дональда Трампа на Ближний Восток, начавшегося с его визита в Израиль и выступления в Кнессете, где он объявил о «новом рассвете Ближнего Востока».