ХАМАС призывает посредников перейти к следующему этапу перемирия

ХАМАС выступил с призывом к международным посредникам продолжить выполнение оставшихся пунктов соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного при участии США.

В опубликованном в Telegram заявлении группировка заявила о необходимости завершить формирование комитета общественной поддержки, который должен взять на себя управление сектором Газа.

ХАМАС выразил «глубокую признательность за искренние усилия», предпринятые Египтом, Катаром и Турцией за последние два года для достижения соглашения о прекращении войны Израиля в секторе Газа.

— Эти усилия включали организацию встреч, работу по сближению точек зрения, преодоление разрыва между позициями и настойчивое стремление преодолевать препятствия, что в итоге привело к прекращению безумной войны в Газе, — сообщается в заявлении.

Группировка также призвала обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа в надлежащих объемах, открыть КПП Рафах в обоих направлениях и начать восстановление анклава.

Однако в Израиле считают, что первая фаза сделки еще не завершена, поскольку ХАМАС не передал тела последних 19 погибших заложников.

Израиль обвиняет группировку в умышленном сокрытии части тел, в то время как ХАМАС настаивает, что не может их найти из-за разрушений в секторе Газа и невозможности доступа в определенные районы.

Ранее ХАМАС возложил на Израиль ответственность за невыдачу тел заложников.