    19:30, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС призывает посредников перейти к следующему этапу перемирия

    Заявление палестинского движения вновь поставило вопрос о будущем договоренностей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @sametdgn1

    ХАМАС выступил с призывом к международным посредникам продолжить выполнение оставшихся пунктов соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного при участии США.

    В опубликованном в Telegram заявлении группировка заявила о необходимости завершить формирование комитета общественной поддержки, который должен взять на себя управление сектором Газа.

    ХАМАС выразил «глубокую признательность за искренние усилия», предпринятые Египтом, Катаром и Турцией за последние два года для достижения соглашения о прекращении войны Израиля в секторе Газа.

    — Эти усилия включали организацию встреч, работу по сближению точек зрения, преодоление разрыва между позициями и настойчивое стремление преодолевать препятствия, что в итоге привело к прекращению безумной войны в Газе, — сообщается в заявлении.

    Группировка также призвала обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа в надлежащих объемах, открыть КПП Рафах в обоих направлениях и начать восстановление анклава.

    Однако в Израиле считают, что первая фаза сделки еще не завершена, поскольку ХАМАС не передал тела последних 19 погибших заложников.

    Израиль обвиняет группировку в умышленном сокрытии части тел, в то время как ХАМАС настаивает, что не может их найти из-за разрушений в секторе Газа и невозможности доступа в определенные районы.

    Ранее ХАМАС возложил на Израиль ответственность за невыдачу тел заложников.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
