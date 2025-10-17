РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:36, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС возложил на Израиль ответственность за невыдачу тел заложников

    ХАМАС возложил на власти Израиля ответственность за то, что тела 19 погибших заложников до сих пор не переданы медикам — для извлечения останков необходима техника, которую израильское руководство запрещает ввезти в сектор Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Когда начнется перемирие между Израилем и ХАМАС
    Фото: Anadolu

    — Для того, чтобы найти оставшиеся тела пленников, необходимо специальное оборудование, которое в настоящее время невозможно доставить в Газу из-за запрета израильских властей. Таким образом, ответственность за любые задержки в вопросе передачи тел полностью ложится на правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. 

    Движение указало, что останки некоторых заложников «захоронены в тоннелях, разрушенных» в ходе военной операции Израиля в анклаве, а тела других остаются под обломками зданий, уничтоженных в результате бомбардировок.

    Ранее Израиль оставил пограничный переход Рафах закрытым и сократил поставки гуманитарной помощи в Газу, требуя от ХАМАС выполнения обязательств по возвращению тел всех погибших заложников.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости ХАМАС Израиль Конфликт
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают