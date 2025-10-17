ХАМАС возложил на Израиль ответственность за невыдачу тел заложников

— Для того, чтобы найти оставшиеся тела пленников, необходимо специальное оборудование, которое в настоящее время невозможно доставить в Газу из-за запрета израильских властей. Таким образом, ответственность за любые задержки в вопросе передачи тел полностью ложится на правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Движение указало, что останки некоторых заложников «захоронены в тоннелях, разрушенных» в ходе военной операции Израиля в анклаве, а тела других остаются под обломками зданий, уничтоженных в результате бомбардировок.

Ранее Израиль оставил пограничный переход Рафах закрытым и сократил поставки гуманитарной помощи в Газу, требуя от ХАМАС выполнения обязательств по возвращению тел всех погибших заложников.