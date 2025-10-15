РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Израиль не откроет переход Рафах, пока ХАМАС не вернет тела погибших заложников

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС переживает серьезное испытание: стороны по-разному трактуют взятые на себя обязательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль не откроет переход Рафах, пока ХАМАС не вернет тела погибших заложников
    Фото: Kazinform

    Израиль оставил пограничный переход Рафах закрытым и сократил поставки гуманитарной помощи в Газу, требуя от ХАМАС выполнения обязательств по возвращению тел всех погибших заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

    Решение принято во вторник после совещания в министерстве обороны и консультаций военно-политического кабинета. Израильская сторона утверждает, что ХАМАС нарушил условия перемирия, вернув лишь четыре тела из 28 погибших заложников, удерживаемых в секторе Газа. По оценке израильских военных, палестинская группировка «не предпринимает значительных усилий» для исполнения договоренностей, достигнутых при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.

    КПП Рафах находится на границе между сектором Газа и Египтом — это главный гуманитарный коридор анклава. Израиль фактически контролирует его работу, определяя режим открытия и пропуска грузов.

    Накануне, 13 октября, ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников — Гая Иллоуза, 26 лет, гражданина Непала Бипина Джоши, 23 лет, и двух других, чьи имена не разглашаются. Одновременно палестинская группировка освободила 20 живых заложников, однако тела еще 24 погибших остаются в Газе.

    Согласно решению правительства, Израиль не откроет пропускной пункт Рафах, несмотря на положения соглашения о прекращении огня. Кроме того, будет ограничено поступление гуманитарных грузов через другие переходы.

    — Давление на ХАМАС будет продолжено и усилено до возвращения всех заложников, — заявил координатор правительства Израиля по вопросам пленных и пропавших без вести Гал Хирш. 

    Хирш подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в понедельник на переговорах премьер-министра Израиля с президентом США Дональдом Трампом и прозвучал в выступлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на конференции в Шарм-эль-Шейхе.

    Тем временем представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон заявил, что процесс возвращения тел представляет собой «масштабную задачу» и может занять недели из-за разрушений и труднодоступности районов, где ведутся поиски. 
    Представители ООН и МККК призвали открыть все переходы в сектор Газа, подчеркнув, что ограничения усугубляют гуманитарный кризис.

    Агентство ООН для палестинских беженцев (БАПОР) сообщило, что его гуманитарные грузы с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости заблокированы на подступах к Газе.

    — У нас достаточно запасов для всего населения на три месяца, но поставки не допускаются, — сообщается в заявлении организации.

    Египетские и катарские представители, по сообщениям СМИ, продолжают работу над поиском тел и считают, что перемирие можно сохранить. Издание Al-Araby уточняет, что египетские специалисты уже находятся в секторе Газа и консультируются с израильскими коллегами по вопросу розыска останков.

    «Форум семей заложников и пропавших без вести» обвинил правительство Израиля в «попытке снять с себя ответственность» за судьбу погибших. Это созданная после 7 октября 2023 года израильская общественная организация, объединяющая родственников похищенных и удерживаемых в секторе Газе граждан.

    — Соглашение должно соблюдаться обеими сторонами; его нарушение должно вызвать немедленный ответ, — говорится в заявлении форума. 
    Мать убитого заложника Тамира Адара, Яэль Адар, в интервью 12-му каналу заявила, что власти «предали семьи, чьи близкие не возвращены».

     

    Тем временем палестинские источники сообщили, что Международный комитет Красного Креста во вторник передал в сектор Газа тела 45 палестинцев, погибших в израильских тюрьмах и переданных в рамках того же соглашения о прекращении огня.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают