Израиль не откроет переход Рафах, пока ХАМАС не вернет тела погибших заложников

Израиль оставил пограничный переход Рафах закрытым и сократил поставки гуманитарной помощи в Газу, требуя от ХАМАС выполнения обязательств по возвращению тел всех погибших заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение принято во вторник после совещания в министерстве обороны и консультаций военно-политического кабинета. Израильская сторона утверждает, что ХАМАС нарушил условия перемирия, вернув лишь четыре тела из 28 погибших заложников, удерживаемых в секторе Газа. По оценке израильских военных, палестинская группировка «не предпринимает значительных усилий» для исполнения договоренностей, достигнутых при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.

КПП Рафах находится на границе между сектором Газа и Египтом — это главный гуманитарный коридор анклава. Израиль фактически контролирует его работу, определяя режим открытия и пропуска грузов.

Накануне, 13 октября, ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников — Гая Иллоуза, 26 лет, гражданина Непала Бипина Джоши, 23 лет, и двух других, чьи имена не разглашаются. Одновременно палестинская группировка освободила 20 живых заложников, однако тела еще 24 погибших остаются в Газе.

Согласно решению правительства, Израиль не откроет пропускной пункт Рафах, несмотря на положения соглашения о прекращении огня. Кроме того, будет ограничено поступление гуманитарных грузов через другие переходы.

— Давление на ХАМАС будет продолжено и усилено до возвращения всех заложников, — заявил координатор правительства Израиля по вопросам пленных и пропавших без вести Гал Хирш.

Хирш подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в понедельник на переговорах премьер-министра Израиля с президентом США Дональдом Трампом и прозвучал в выступлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на конференции в Шарм-эль-Шейхе.

Тем временем представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон заявил, что процесс возвращения тел представляет собой «масштабную задачу» и может занять недели из-за разрушений и труднодоступности районов, где ведутся поиски.

Представители ООН и МККК призвали открыть все переходы в сектор Газа, подчеркнув, что ограничения усугубляют гуманитарный кризис.

Агентство ООН для палестинских беженцев (БАПОР) сообщило, что его гуманитарные грузы с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости заблокированы на подступах к Газе.

— У нас достаточно запасов для всего населения на три месяца, но поставки не допускаются, — сообщается в заявлении организации.

Египетские и катарские представители, по сообщениям СМИ, продолжают работу над поиском тел и считают, что перемирие можно сохранить. Издание Al-Araby уточняет, что египетские специалисты уже находятся в секторе Газа и консультируются с израильскими коллегами по вопросу розыска останков.

«Форум семей заложников и пропавших без вести» обвинил правительство Израиля в «попытке снять с себя ответственность» за судьбу погибших. Это созданная после 7 октября 2023 года израильская общественная организация, объединяющая родственников похищенных и удерживаемых в секторе Газе граждан.

— Соглашение должно соблюдаться обеими сторонами; его нарушение должно вызвать немедленный ответ, — говорится в заявлении форума.

Мать убитого заложника Тамира Адара, Яэль Адар, в интервью 12-му каналу заявила, что власти «предали семьи, чьи близкие не возвращены».

إسرائيل تعلن استمرار المفاوضات لاستكمال تسلمها من حركة حماس جثامين الأسرى، بعد التأكد من هويات أربعة منها تسلمتها مساء الاثنين ضمن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.https://t.co/o5aRa9i8eu pic.twitter.com/n3pauyqz7C — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 14, 2025

Тем временем палестинские источники сообщили, что Международный комитет Красного Креста во вторник передал в сектор Газа тела 45 палестинцев, погибших в израильских тюрьмах и переданных в рамках того же соглашения о прекращении огня.