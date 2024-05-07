ХАМАС принял, а Израиль отверг соглашение о прекращении огня в Газе. Идут бои в Рафахе

ХАМАС согласился на условия перемирия. Израиль еще рассматривает предложение. Военный кабинет Израиля одобрил наземное наступление в Рафахе, после чего восточные районы подверглись ударам, а танки ЦАХАЛ направились к границе между сектором Газа и Египтом. Корреспондент агентства Kazinform собрал все, что известно к этому часу о войне в секторе Газа.

ХАМАС согласен на сделку

Вечером в понедельник председатель политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания официально сообщил катарским и египетским посредникам о том, что его организация принимает выдвинутые израильскими властями условия и соглашается на перемирие.

Вечером в студиях центральных телеканалов Израиля бурно обсуждалось соглашение о прекращении огня и возвращении заложников, о принятии которого объявил ХАМАС.

Точные условия сделки пока неясны. По сообщениям из разных источников, речь идет об освобождении всех женщин, находящихся в плену, включая военнослужащих, а также пожилых и серьезно раненых и больных мужчин. По версии ХАМАСа, таковых насчитывается порядка 20, в Израиле считают, что освободить следует не менее 33 человек.

Как сообщает Reuters, анонимные источники в израильском руководстве уже откликнулись на это сообщение, отметив, что ХАМАС согласился на перемирие не на тех условиях, на которых оно предлагалось Израилем, и что египтяне «на свое усмотрение смягчили условия сделки». В правительстве отмечают, что те условия, на которые согласился ХАМАС, неприемлемы для Израиля.

Издание Ynet процитировало другой израильский источник, отмечающий, что в тексте есть требование полного прекращения военных действий, и это требование для Израиля неприемлемо.

В то же время официально ни один представитель правительства Израиля не дал ответа на заявление ХАМАС и не объяснил, что именно неприемлемо для Израиля в сделке, на которую готов пойти ХАМАС.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля подчеркивается, что последнее предложение ХАМАС о перемирии «далеко от основных требований Израиля». В нем также сообщается, что Израиль собирается направить рабочую группу в Каир для проведения переговоров с посредниками, чтобы «исчерпать возможность достижения соглашения на условиях, приемлемых для Израиля».

Штаб семей израильских заложников приветствовал заявление ХАМАС и призвал правительство «делом доказать свою лояльность гражданам» — «превратить предложение ХАМАС в соглашение об освобождении всех заложников».

По городам Израиля прошла волна стихийных митингов с требованием немедленного заключения сделки.

Одновременно в секторе Газа заявление группировки ХАМАС было встречено празднованием местного населения, у которого появилась надежда на то, что соглашение положит конец почти семимесячной войне.

⚡️More from the celebrations in Gaza pic.twitter.com/kjVd1GRx4Z — War Monitor (@WarMonitors) May 6, 2024

О чем сделка?

По словам Халил аль-Хайи, члена политического бюро ХАМАС, предложение включает в себя трехэтапное перемирие, каждый этап продолжительностью 42 дня, сообщает AlJazeera.

На первом этапе возобновятся непрямые переговоры через посредников об обмене пленными и пленными. По его словам, также будет происходить вывод некоторых израильских войск из определенных районов, а также беспрепятственное возвращение перемещенных семей в свои дома и приток помощи и топлива в Газу.

На втором этапе будет полное и постоянное прекращение военной деятельности в секторе Газа.

На заключительном, третьем этапе основное внимание будет уделено началу восстановления послевоенного сектора Газа под контролем Египта, Катара и агентств ООН.

Катарская медиасеть «аль-Джазира» опубликовала полученную копию текста предложения о прекращении огня в Газе, одобренную ХАМАС.

Предложение включает в себя три этапа и предусматривает прекращение войны Израиля в секторе Газа, освобождение израильских пленников, содержащихся в анклаве, а также палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Военная операция в Рафахе

Вечером в понедельник состоялось заседание военного кабинета Израиля, на котором было принято единогласное решение о начале операции в Рафахе. После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в восточных кварталах города Рафах на юге сектора Газа, откуда еще утром население призывали эвакуироваться.

Согласно палестинским источникам, перед началом операции на юге сектора возникли перебои с мобильной связью, интернетом. Также сообщается о перебоях в электроснабжении.

Одновременно с этим авиация ВВС Израиля продолжила наносить удары по целям в районе Рафаха, сообщалось о более 50 авиаударов по Рафаху в течение дня.

Израильские танки вошли в восточный район Рафаха и начали продвигаться к границе между сектором Газа и Египтом, обстреливая этот район с воздуха и артиллерийским огнем. В итоге они обстреляли КПП Керем-Шалом, разрушив терминал, через который последние 5 месяцев поступала гуманитарная помощь в сектор Газа. Арабские палестинские источники сообщили, что боевые действия привели к разрушению жилых домов в районе аш-Шука.

Footage from the Egyptian side of the Rafah crossing where gunfire can be clearly heard in the background. pic.twitter.com/RsvPJO4vSj — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 6, 2024

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что войска атакуют инфраструктуру ХАМАС и боевиков в Рафахе. Сообщалось об операции, сфокусированной на восточных кварталах города.

В ответ на сообщения о боевых действиях премьер-министр Израиля опубликовал заявление, подтверждающее намерение продолжать операцию с целью оказания военного давления на ХАМАС.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Д. Хагари заявил, что армия «продолжит операции в Газе» параллельно с «углубленным изучением всех ответов и предложений».

Египет повысил уровень боеготовности своих вооруженных сил на севере Синайского полуострова, граничащего с сектором Газа, после того как Израиль призвал к эвакуации гражданского населения в некоторых частях Рафаха.

Что говорят в мире

Госдепартамент США заявил, что получил ответ ХАМАС на последнее предложение о перемирии, рассматривает его и обсуждает с катарскими и египетскими посредниками. Президент США Дж.Байден был проинформирован об ответе ХАМАС.

Король Иордании Абдалла II на переговорах в понедельник с президентом США Джо Байденом попросил его вмешаться, чтобы остановить «новую резню» в Рафахе.

Министр иностранных дел Иордании А.ас-Сафади заявил, что премьер-министр ГИ Б.Нетаньяху ставит под угрозу соглашение о перемирии, нанося удары по Рафаху.

Президент Палестины М.Аббас призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на предложение о прекращении огня в Газе после того, как ХАМАС принял его.

Представитель госдепартамента США М.Миллер заявил, что США не будут поддерживать наступление на Рафах, «которое в настоящее время предусматривается Израилем».

МИД Франции заявил, что Париж выступает «решительно против» израильского наступления на Рафах. МИД Саудовской Аравии предостерег Израиль от нападения на Рафах в рамках кампании по штурму всех районов Газы и перемещению ее граждан.

В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам, политике и безопасности Ж.Боррель осудил призыв Израиля об эвакуации гражданского населения в Рафахе.

Египет предостерег Израиль от начала военной операции в Рафахе, заявляя, что она несет в себе «серьезные гуманитарные риски». Каир призвал Тель-Авив проявлять максимальную сдержанность, и «избегать дальнейшей эскалации в этот чрезвычайно деликатный момент в процессе переговоров о прекращении огня».

Президент Турции Р.Эрдоган заявил, что приветствует согласие ХАМАС на прекращение огня в секторе Газа, добавив, что он надеется, что Израиль сделает то же самое. Турецкий лидер призвал западные страны усилить давление на руководство Израиля, чтобы оно согласилось на прекращение огня.