Армия Израиля призвала палестинцев покинуть восточные кварталы Рафаха перед наступлением

Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы, перед запланированным наступлением в этом районе на юге сектора Газа, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на заявления израильской армии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала разбрасывать листовки в восточном Рафахе, отправлять текстовые сообщения и звонить палестинцам с инструкциями о зонах, которые необходимо покинуть в преддверии наступления, и о том, каким маршрутом следует следовать в назначенную гуманитарную зону.

- В соответствии с одобрением правительства ЦАХАЛ призывает население, находящееся под контролем ХАМАС, временно эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха в расширенную гуманитарную зону, - сообщается в заявлении израильских военных.

Гражданское население призывают перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис, где организованы полевые госпитали и палаточные лагеря для перемещенных палестинцев.

Приказ об эвакуации пока распространяется только на некоторые восточные районы Рафаха, а не на весь город на юге Газы.

Фото: ЦАХАЛ

Представитель израильских вооруженных сил сообщил журналистам, что они эвакуируют «около 100 000 человек» из восточного Рафаха в преддверии ожидаемого наземного нападения, сообщает AlJazeera.

Международное сообщество предупредило Израиль, что военная операция в Рафахе, где укрываются 1,5 миллиона палестинцев, будет «катастрофической».

Приказ ЦАХАЛ об эвакуации последовал после ночного удара израильской авиации по Рафаху, сообщает Times of Israel.

Так, истребители ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по нескольким позициям ХАМАС в Рафахе. Сообщается, что в результате погибли 22 человека, в том числе восемь детей.

В ЦАХАЛ заявили, что в результате были поражены снайперские позиции, здания, используемые группировками, и другая инфраструктура.

По сообщениям израильских военных, авиаударам подверглись районы, откуда накануне был совершен ракетный обстрел по солдатам ЦАХАЛ. В результате ракетного обстрела из Рафаха по КПП Карем-Абу-Салем, известного в Израиле как КПП Керем-Шалом, трое израильских солдат были убиты и еще 11 получили ранения.

По словам военных, во время других ударов по сектору Газа израильские истребители наносили удары по заминированным зданиям и позициям для запуска ракет. Вертолет ЦАХАЛ также ударил по зданию, которое боевики использовали для обстрела войск.

На выходных в столице Египта прошли очередные непрямые переговоры о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС, которые, как сообщается, зашли в тупик.

Ранее мы сообщали, что Израиль готовится к наземному наступлению на Рафах, поскольку считает, что город на юге в сектора Газа остается последним крупным оплотом группировки ХАМАС в анклаве.