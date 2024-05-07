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    23:29, 06 Май 2024 | GMT +6

    ХАМАС принял условия соглашения о прекращении огня

    ХАМАС принял условия соглашения о прекращении огня
    Фото: MAHMOUD ISSA/ANADOLU

    Руководство ХАМАС заявило, что группировка приняла условия соглашения о прекращении огня в Газе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Русскую службу BBC.

    В заявлении ХАМАС говорится, что она проинформировала катарских и египетских посредников о своем решении. Подробности еще не объявлены, в том числе продолжительность перемирия и его значение для заложников, удерживаемых в Газе.

    Израиль ранее призвал палестинцев покинуть восточную часть Рафаха перед началом наземной операции на фоне растущей тревоги по поводу последствий такого шага.

    Египетские СМИ сообщали, что переговоры о перемирии зашли в тупик после того, как в воскресенье в результате ракетного обстрела, ответственность за который взяло на себя вооруженное крыло ХАМАС, погибли четверо израильских солдат.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские войска войдут в Рафах независимо от результатов переговоров о прекращении огня.

    Теги:
    сектор Газа Катар Международные отношения Египет ХАМАС Израиль
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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