ХАМАС принял условия соглашения о прекращении огня

Руководство ХАМАС заявило, что группировка приняла условия соглашения о прекращении огня в Газе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Русскую службу BBC.

В заявлении ХАМАС говорится, что она проинформировала катарских и египетских посредников о своем решении. Подробности еще не объявлены, в том числе продолжительность перемирия и его значение для заложников, удерживаемых в Газе.

Израиль ранее призвал палестинцев покинуть восточную часть Рафаха перед началом наземной операции на фоне растущей тревоги по поводу последствий такого шага.

Египетские СМИ сообщали, что переговоры о перемирии зашли в тупик после того, как в воскресенье в результате ракетного обстрела, ответственность за который взяло на себя вооруженное крыло ХАМАС, погибли четверо израильских солдат.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские войска войдут в Рафах независимо от результатов переговоров о прекращении огня.