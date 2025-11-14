РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:36, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС передал Израилю тело 25-го заложника

    По данным Армии обороны Израиля, гроб был передан представителям Красного Креста в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа
    Фото: x.com / @turkiyetodaycom

    Опознание проведут специалисты Национального института судебной медицины в Тель-Авиве. В ЦАХАЛ подчеркнули, что общественность должна проявить деликатность и дождаться официального подтверждения личности. В первую очередь о результатах будут уведомлены семьи погибших.

    Если личность будет установлена, это станет 25-м случаем передачи тела заложника в рамках соглашения о перемирии. Всего ХАМАС обязался вернуть Израилю 28 тел.

    — ХАМАС должен соблюдать достигнутые договоренности и предпринять все необходимые шаги для передачи останков всех погибших заложников, — заявили в Армии обороны Израиля.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС передал Израилю тело солдата, погибшего в Газе 11 лет назад. Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить палестинское движение ХАМАС и демилитаризировать анклав. После серии авиаударов Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа. В то же время ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в Газе.

    Жанар Альжанова
