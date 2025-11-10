ХАМАС передал Израилю тело солдата, погибшего в Газе 11 лет назад

— После завершения процесса идентификации представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника, лейтенанта Хадара Голдина, что их близкий был возвращtн в Израиль, — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Голдин стал 24-м заложником, чьи останки были возвращены в рамках соглашения о перемирии. Всего группировка обязалась передать тела 28 человек.

— После 11 долгих и мучительных лет лейтенант Хадар Голдин, герой Израиля, сегодня был возвращен на родину, — написал президент Ицхак Герцог в соцсети X.

По данным израильских военных, Голдин был убит вместе с двумя другими солдатами в перестрелке, после чего его тело вывезли боевики. Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что останки были обнаружены в туннеле в районе Рафаха. До этого момента группировка не признавала гибель Голдина и не подтверждала, что его тело находится у них.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить палестинское движение ХАМАС и демилитаризировать сектор Газа. Напомним, Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа после серии авиаударов. ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа.