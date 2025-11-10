ХАМАС передал Израилю тело солдата, погибшего в Газе 11 лет назад
Израильские власти подтвердили, что останки, переданные в воскресенье, принадлежат лейтенанту Хадару Голдину, погибшему в секторе Газа в 2014 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
— После завершения процесса идентификации представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника, лейтенанта Хадара Голдина, что их близкий был возвращtн в Израиль, — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
Голдин стал 24-м заложником, чьи останки были возвращены в рамках соглашения о перемирии. Всего группировка обязалась передать тела 28 человек.
— После 11 долгих и мучительных лет лейтенант Хадар Голдин, герой Израиля, сегодня был возвращен на родину, — написал президент Ицхак Герцог в соцсети X.
По данным израильских военных, Голдин был убит вместе с двумя другими солдатами в перестрелке, после чего его тело вывезли боевики. Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что останки были обнаружены в туннеле в районе Рафаха. До этого момента группировка не признавала гибель Голдина и не подтверждала, что его тело находится у них.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить палестинское движение ХАМАС и демилитаризировать сектор Газа. Напомним, Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа после серии авиаударов. ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа.