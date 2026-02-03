Халық Кеңесі снижает порог входа в политику на республиканском уровне — политолог

Выступая на заседании Конституционной комиссии он отметил, что обсуждение проекта новой Конституции в социальных сетях сопровождается распространением недостоверной информации, несмотря на то, что документ уже открыт для публичного ознакомления.

Он призвал привлекать к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информацию о нормах проекта новой Конституции.

— За эти эти несколько дней, которые прошли между заседаниями, я окунулся в социальные сети и узнал очень много нового. Причем, оказывается, некоторые люди знают о работе нашей комиссии больше, чем мы сами. И я в том числе, да. Мало того, что они писали всякие небылицы до того, как был опубликован проект Конституции, когда даже у нас его не было. Они продолжают это писать, даже когда проект Конституции уже доступен для всех. Думают, наверное, что никто его не почитает. Я думаю, что надо таких людей привлекать все-таки к ответственности, потому что это не игрушки и все-таки люди должны понимать, что это очень серьезный вопрос, — отметил он.

Шибутов подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют содержанию проекта. В качестве примера он привел создание Халық Кеңесі, который, по его словам, напротив, расширяет участие общества в политических процессах.

— К примеру, как можно постоянно писать, что проектом новой Конституции устанавливается политическое монополие, если у нас есть Халық Кеңесі. Если мы сравним Сенат, где 40 членов из депутатов Маслихатов, пять человек по президентской квоте, пять от АНК. И сравним Халық Кеңесі, в котором получается, уже добавляются еще 21 человек от общественных советов, потом 42 человека от общественных организаций и вместо пяти человек от АНК добавляется 42. Тут в Национальном Курултае у нас были представители общественных советов, общественных организаций, но гораздо меньше, понимаете? И тут получается, что Халық Кеңесі очень сильно снижает порог входа в политику, то есть причем на республиканском уровне для очень многих людей. Это очень важно, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстана войдут по 42 представителя этносов, общественных объединений и маслихатов.

О значении Халық Кеңесі, его составе и полномочиях, которые предлагается закрепить в Конституции читайте здесь.