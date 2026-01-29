В Народный совет Казахстана войдут по 42 представителя этносов, общественных объединений и маслихатов
Депутат Сергей Пономарев на пятом заседании Конституционной комиссии рассказал о составе и полномочиях Народном совете Казахстана, который должен стать высшим консультативным органом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Народный совет приходит на смену Ассамблее народа Казахстана и Национальному курултаю.
Согласно предлагаемой редакции статьи 70, Народный совет является высшим консультативным органом, представляющим интересы народа Казахстана. Порядок формирования Народного совета, его полномочия и организация деятельности, как отметил Пономарёв, будут определяться отдельным конституционным законом.
По словам Пономарева, в состав Народного совета войдут граждане Казахстана: 42 представителя этносов страны, 42 представителя общественных объединений и 42 представителя маслихатов регионов, что позволит учитывать ситуацию на местах.
Полномочия Народного совета прописаны в статье 71.
- разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики государства;
- содействие укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;
- продвижение основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей;
- внесение в Курултай проектов законов;
- инициирование назначения республиканского референдума.
Ранее сообщалось о значении Народного совета, его составе и полномочиях, которые предлагается закрепить в Конституции.