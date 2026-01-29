РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:29, 29 Январь 2026 | GMT +5

    В Народный совет Казахстана войдут по 42 представителя этносов, общественных объединений и маслихатов

    Депутат Сергей Пономарев на пятом заседании Конституционной комиссии рассказал о составе и полномочиях Народном совете Казахстана, который должен стать высшим консультативным органом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституциялық
    Фото: Конституционный суд

    Народный совет приходит на смену Ассамблее народа Казахстана и Национальному курултаю. 

    Согласно предлагаемой редакции статьи 70, Народный совет является высшим консультативным органом, представляющим интересы народа Казахстана. Порядок формирования Народного совета, его полномочия и организация деятельности, как отметил Пономарёв, будут определяться отдельным конституционным законом.

    По словам Пономарева, в состав Народного совета войдут граждане Казахстана: 42 представителя этносов страны, 42 представителя общественных объединений и 42 представителя маслихатов регионов, что позволит учитывать ситуацию на местах.

    Полномочия Народного совета прописаны в статье 71.

    • разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики государства;
    • содействие укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;
    • продвижение основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей;
    • внесение в Курултай проектов законов;
    • инициирование назначения республиканского референдума.

    Ранее сообщалось о значении Народного совета, его составе и полномочиях, которые предлагается закрепить в Конституции. 

    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
