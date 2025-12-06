Гуси ходят по руслу Тобола: обмеление угрожает овощеводству Костанайской области

Гуси ходят пешком

Проблема водообеспечения овощеводов и дачных обществ, расположенных в пойме реки Тобол между Амангельдинским водохранилищем и мостом, активно начала обсуждаться еще осенью 2025 года. Но фермеры и жители дачных массивов поняли, что им грозит дефицит воды еще весной, когда хозяйства выехали на поля, и было заметно, что уровень воды резко упал.

По словам фермеров, они запускали дрон и фиксировали на видео: там, где раньше была глубина около трёх метров, сейчас осталось лишь 20–30 сантиметров, а русло начало активно зарастать камышом.

По словам заместителя руководителя крестьянского хозяйства, которое занимается выращиванием картофеля, Ербола Есенжолова, ключевой проблемой стало исчезновение подпорного сооружения, разрушенного паводком.

— Раньше здесь (район моста — прим. автора) было подпорное сооружение — по сути «дамба», которая держала уровень воды от гидроузла с Красного Партизана до моста КЖБИ. В 2024 году его смыло, и с тех пор уровень резко упал. А конструкция удерживала воду между Амангельдинским водохранилищем и Тобольским мостом. Без подпора вода уходит самотёком в сторону Костаная и Гагаринской плотины, а хозяйства Алтынсаринского сельского округа и дачные общества «Дорожник», КЖБИ и «Химик» столкнулись с острым дефицитом. Ситуация изменилась до неузнаваемости: если раньше в старицах было два метра глубины, то сейчас — всего 30 сантиметров. Где плавали лодки, сегодня можно пройти пешком, — говорит он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Спикер подчеркивает: без воды хозяйства фактически не смогут выращивать продукцию. На орошении находится порядка 6-7 овощеводов, и если ситуация не изменится, хозяйства рискуют остаться без воды.

— Чтобы насос работал, он должен быть полностью погружён, требуется хотя бы 50–60 сантиметров глубины. У нас — 20–30 сантиметров, на таких показателях всасывать воду невозможно — насосы хватают воздух и ломаются, а они недешёвые. В старице, где мы брали воду, уже гуси ходят пешком, — поясняет он.

Дефицит воды затронул не только фермеров, но и садоводческие массивы.

— Рядом с нами три дачных общества. В одном — около 900 участков. Они тоже столкнулись с тем, что вода ушла, насосы не могут всасывать. Люди удлиняли трубы, но из-за этого насосы выходили из строя, — говорит мужчина.

Фермеры предупреждают, что без воды регион может потерять значительную часть овощного производства. По словам Ербола Есенжолова, на орошении находится до 150–200 гектаров картофеля.

— Без орошения он не растёт. Мы поставляем продукцию в торговые сети, в том числе социальный картофель. Если воды не будет, никто выращивать не сможет, — говорит собеседник.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

При этом хозяйства не смогут перейти на другие культуры. Площади для овощеводства слишком малы, чтобы их можно было перепрофилировать под те же зерновые. Ситуацию усугубляет и резкое обмеление самого Тобола. Река изменилась, и это видно невооружённым глазом.

— Три–четыре года назад здесь было половодье. Сейчас — остров и камыш. Если ничего не делать, все зарастет, образуется болото, появятся комары — одна проблема потянет другую, — подчеркивает он.

Что предлагают фермеры

Спикер подчеркивает необходимость срочного восстановления конструкции, которую смыло водой.

— Мы готовим письмо на имя акима области. Просим рассмотреть вопрос о восстановлении подпорного сооружения. Если его вернуть, уровень воды снова поднимется, и не потребуется больших сбросов. А если не вмешаться, то хозяйства остановятся. В области исчезнет местный картофель, вырастут цены. Это вопрос не только фермеров — это продовольственная безопасность региона, — резюмирует Е. Есенжолов.

Какое решение проблемы есть

Фермеры обратились сразу в несколько ведомств. Вопрос поднимали через инспекции, палату предпринимателей, дорожные службы, но пока все осталось на уровне обсуждений.

Осенью прошло заседание отраслевого совета Палаты предпринимателей. Там как раз рассмотрели коллективный запрос овощеводов и председателей дачных сообществ.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

На заседании директор костанайского филиала РГП «Казводхоз» Даурен Абдикамитов подтвердил, что обмеление связано с последствиями мощного паводка, когда расход воды достигал 3500 кубометров в секунду и смыл старое дорожное полотно в районе КЖБИ. Хотя этот переезд не являлся гидротехническим объектом, он фактически выполнял функцию подпора, обеспечивая водой крестьянские хозяйства и дачные массивы.

По его словам, в текущем вегетационном сезоне филиал обеспечивал подачу воды расходом 8 кубометров в секунду, жалоб от потребителей не поступало. Тем не менее, для стабильного водообеспечения он предложил рассмотреть три решения: перекачку воды из основного русла в старицы, перенос точек водозабора и разработку проекта нового подпорного сооружения.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Заместитель руководителя управления природных ресурсов Виктор Мухамеджанов добавил, что любые работы в районе моста требуют согласования с АО «Казавтожол» с учётом рисков для эксплуатации объекта. По итогам заседания председатель отраслевого совета Александр Бородин отметил, что участники единодушно поддержали необходимость строительства насыпи.

Прокомментировали ситуацию и в областном управлении сельского хозяйства. Они заявили, что обращений от крестьянских хозяйств и садоводческих обществ по данному вопросу не поступало.

Также там уточнили что вопросы ремонта и восстановления гидротехнических сооружений не входят в компетенцию их ведомства, но пояснили, что осуществляют поддержку сельхозтоваропроизводителей, включая льготное кредитование и предоставление субсидий, если вдруг фермеров затронет критическая ситуация.

Кроме того, в ведомстве рассказали о тех рекомендациях, которые выработали по итогам прошедшего заседания по данной теме.

— Аграриям разрешили проводить орошение из основного русла реки. Местное управление природных ресурсов проведет обследование русла Тобола на участке от Амангельдинского гидроузла до Гагаринской плотины и возможно будет предусмотрено финансирование на восстановление подпорного сооружения под мостом КЖБИ, — резюмировали в ответе на запрос.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Обмеление Тобола поставило под угрозу работу овощеводов и дачных обществ, а вместе с ними и стабильность местного рынка овощей. Разрушенная паводком конструкция так и не восстановлена, а хозяйства уже фиксируют минимальные уровни воды и риск остановки поливов в новом сезоне.

Фермеры считают, что решение одно — вернуть подпорное сооружение. Теперь всё зависит от того, насколько быстро госорганы смогут согласовать и реализовать необходимые меры.

Весна 2026 года станет решающей для будущего урожая и цен на социально значимые продукты.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

