Опасна ли теплая зима для аграриев Казахстана — ответ МСХ

Во время брифинга после заседания Правительства журналисты отметили, что в этом году наблюдается теплая зима, и до сих пор практически по всему Казахстану нет снега. Они привели доводы экспертов о том, что при сохранении такой погоды есть риски гибели озимых весной, вспышки вредителей и засухи. В этой связи журналисты поинтересовались, предусмотрена ли компенсация для аграриев в таких случаях.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Мы уже несколько лет подряд практикуем страхование посевов. Есть два основных вида страхования — от избытка влаги, как вы знаете, в 2023 году у нас были аномальные условия для уборки, когда более 30 дней шли сильные дожди — это был фактор избытка влаги. И есть фактор недостатка влаги — это второе условие для страхования. Со стороны государства субсидируется 80% суммы страховой премии, которая выплачивается страховым компаниям, поэтому, по сути, это практически бесплатная страховка для аграриев. Если снежного покрова зимой не будет, это влечет ухудшение условий для весеннего сева яровых культур, — пояснил вице-министр.

Он призвал аграриев ориентироваться на прогнозы синоптиков и своевременно проводить работу по страхованию посевов сельхозкультур.

