РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Гуманитарную помощь на 337 ​​млн тенге получили пострадавшие от паводков в ЗКО

    Гуманитарная помощь из Таджикистана в РК
    Фото: Telegram-канал SputnikTj

    Паводковая ситуация на западе Казахстана стабилизируется. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По сегодняшней информации, уровень воды в реке Жайык (Урал) упал на 4 сантиметра и составляет 859 сантиметров. По мнению экспертов, уровень воды будет постепенно снижаться. С начала наводнения эвакуировано 13 980 человек, в том числе 5 782 ребенка. Сегодня в 12 эвакуационных пунктах региона находятся 2 487 человек. Необходимые вещи и продукты им доставляют вовремя. За людьми ведется регулярное наблюдение, — сказал Ерхан Таткен на брифинге в СЦК.

    По его словам, пострадавшим от наводнения выплачено более 561 млн тенге.

    — Гуманитарная помощь на сумму 337 ​​миллионов тенге была доставлена из других регионов страны и из таких стран, как Кыргызстан, Таджикистан и Дагестан. На противопаводковые мероприятия в регионе мобилизовано около 11 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Вчера около 300 из них завершили свою миссию в военном округе и выехали из Уральска в Атырау. Завтра ряд сотрудников силовых структур отправятся в другие регионы, — добавил спикер.

    Как организуется гуманитарная помощь в ЗКО. 

    Напомним, в Уральске для оказания помощи пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области открылся штаб сбора гуманитарной помощи ОЮЛ «Гражданский альянс ЗКО».

    Гуманитарную помощь направили из Астаны в ЗКО.

    В ЗКО прибыла гуманитарная помощь из братского Кыргызстана.

    Более 130 тонн гумпомощи отправила в ЗКО Алматинская область.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Волонтерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!