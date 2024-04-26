Гуманитарную помощь на 337 ​​млн тенге получили пострадавшие от паводков в ЗКО

Паводковая ситуация на западе Казахстана стабилизируется. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По сегодняшней информации, уровень воды в реке Жайык (Урал) упал на 4 сантиметра и составляет 859 сантиметров. По мнению экспертов, уровень воды будет постепенно снижаться. С начала наводнения эвакуировано 13 980 человек, в том числе 5 782 ребенка. Сегодня в 12 эвакуационных пунктах региона находятся 2 487 человек. Необходимые вещи и продукты им доставляют вовремя. За людьми ведется регулярное наблюдение, — сказал Ерхан Таткен на брифинге в СЦК.

По его словам, пострадавшим от наводнения выплачено более 561 млн тенге.

— Гуманитарная помощь на сумму 337 ​​миллионов тенге была доставлена из других регионов страны и из таких стран, как Кыргызстан, Таджикистан и Дагестан. На противопаводковые мероприятия в регионе мобилизовано около 11 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Вчера около 300 из них завершили свою миссию в военном округе и выехали из Уральска в Атырау. Завтра ряд сотрудников силовых структур отправятся в другие регионы, — добавил спикер.

Как организуется гуманитарная помощь в ЗКО.

Напомним, в Уральске для оказания помощи пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области открылся штаб сбора гуманитарной помощи ОЮЛ «Гражданский альянс ЗКО».

Гуманитарную помощь направили из Астаны в ЗКО.

В ЗКО прибыла гуманитарная помощь из братского Кыргызстана.

Более 130 тонн гумпомощи отправила в ЗКО Алматинская область.