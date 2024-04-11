В ЗКО прибыла гуманитарная помощь из братского Кыргызстана

В Уральск прибыли 4 большегрузных фуры с гуманитарной помощью, отправленные из Кыргызстана. Колонну фур сопровождал министр ЧС Кыргызстана, подполковник Замирбек Нарчаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный штаб акимата ЗКО.

К прибывшим со словами благодарности обратился заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов.

– Сегодня к нам с помощью прибыли наши соседи, родственные души, братья навсегда. Кыргызская Республика проявила инициативу и оказала нам поддержку в этот трудный для нас час. От имени всех жителей области выражаю огромную благодарность возглавившему делегацию подполковнику Замирбеку Нарчаеву, всем прибывшим с грузом гражданам, водителям грузовиков. Преодолев нелегких 3000 км, вы оказали нам неоценимую поддержку. Сегодня последний день священного Рамазана. И это символично, что в преддверии праздника Ораза айт вы прибыли к нам, - отметил Бакытжан Нарымбетов.

Заместитель акима вручил руководителю делегации З.Нарчаеву от имени всех жителей области священный символ – домбру с надписью «Тысячи благодарностей кыргызскому народу от западноказахстанцев».

К собравшимся с приветственной речью обратился депутат Мажилиса Абзал Куспан. Он выразил благодарность кыргызской стране за оказанную поддержку, отметив, что, преодолев непростое расстояние, они доказали свою вечную дружбу и братство.

С ответной речью выступил министр ЧС Республики Кыргызстан, подполковник Замирбек Нарчаев.

– Кыргызский народ, узнав о трудностях в соседней стране в связи с природными катаклизмами, принял решение поддержать казахский народ и в считанные часы собрал гуманитарную помощь: продукты питания, напитки, постельные принадлежности и другое, что необходимо в быту. Мы привезли 300 тонн груза. Западно-Казахстанской области выделено 80 тонн. Прибыли сюда к вам, исполняя поручение нашего президента и поддержать вас в трудную минуту, - сказал Замирбек Нарчаев.

В завершении церемонии аксакал Канат Оразгалиев дал собравшимся свое благословение – бата.