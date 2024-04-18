Гуманитарную помощь направили из Астаны в ЗКО

Из Астаны в пострадавшие от паводков регионы направлено около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Из Астанинского городского филиала партии AMANAT в Западно-Казахстанскую область отправлено более 20 тонн очередной гуманитарной помощи, передает агентства Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

— Гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, каждый областной филиал партии AMANAT по-своему помогает. Депутаты Мажилиса, активные граждане партии, члены молодежного крыла «Жастар рухы» находятся с населением. Каждый на своем уровне принимает соответствующие меры и разделяет боль казахстанцев, — отметил исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии AMANAT Мухаммед Болысбек.

В фуру загрузили предметы домашнего обихода и гигиены, моторные лодки, мешки, лопаты, воду, ботинки и другие предметы первой необходимости.

Фото: акимат Астаны

Продолжается сбор гуманитарной помощи. Напомним, ранее столичный филиал партии совместно с акиматом города, депутатами маслихатов, первичными партийными организациями, представителями малого, среднего и крупного бизнеса направили гуманитарную помощь в Костанайскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую области.

Кроме того, столичная Ассамблея народа Казахстана на базе Дома дружбы организовала социальную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей пострадавших от паводка регионов. Помощь была доставлена жителям Акмолинской и Карагандинской областей. Пострадавшим собрали одежду, еду, средства гигиены, постельное белье, посуду и лекарства.

Напомним, в столице действуют девять пунктов приема гуманитарной помощи, в которых принимают участие около 30 волонтерских организаций. Каждый день более 200 добровольцев сортируют предметы первой необходимости. Среди собранной помощи основное место занимают одежда, продукты питания, средства гигиены и обувь.

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и привезти в места сбора необходимые вещи.