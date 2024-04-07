Пострадавшим от паводка жителям ЗКО оказывают гуманитарную помощь

В Уральске для оказания помощи пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области открылся штаб сбора гуманитарной помощи ОЮЛ «Гражданский альянс ЗКО». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

На сегодня функционерует центр по сбору гуманитарной помощи, расположенный по адресу: Уральский колледж информационных технологии, ул. Каримуллина, 2/1А.

Гуманитарная помощь была доставлена в районы, где объявлены режим ЧС – город Уральск, Сырымский, Казталовский, Каратобинский, Теректинский и Бурлинский районы. Штаб проводит ежедневный подсчет оказываемой помощи в 27 эвакуационных пунктах, организованных по области, открыта специальная страница в Instagram и создан колл-центр для дальнейшего оперативного определения объема помощи.

Неравнодушные граждане оказывают всестороннюю поддержку пострадавшим от природного катаклизма. Даже соседи из Кыргызстана не остались в стороне и протянули руку помощи. Поддержали инициативу оказания первой гуманитарной помощи известные в регионе предприниматели, крупные компании и жители города. В благом деле активное участие также принимают члены партий, депутаты областного маслихата, представители этнокультурных и общественных объединений, молодежных ресурсных центров.

Фото: акимат ЗКО

Свою помощь пострадавшим оказали крупные компании - ТОО «Sun City», ТОО «Petro-Unit», ТОО «Salut Orto KZ», ТОО «ИнвестПроджект», ТОО «Уральский молочный завод», ИП «Сулейменова», ТОО «SBS Grоup», ТОО «Отдел строй», ТОО «ART STROY SERVİS 07», ТОО «Salut Orto KZ», стоматологическая клиника «Элион», ТОО «ЖелаевНАН», компания «Faberlic» и другие местные предприниматели.

Благотворительный фонд «Biz BIRGEMIZ» для борьбы с паводками направил лодки, мотопомпы, продукты питания и матрацы. Усилиями благотворительного фонда «ASAR UME» были закуплены для Каратобинского, Бурлинского, Казталовского и Сырымского районов моторные лодки, резиновые сапоги, мотопомпы. Свою помощь оказали также районные предприниматели, волонтеры области, спортсмены, водители такси и грузоперевозчики (газелей).

Внесли вклад в благое дело и бизнесмены Каратобинского района, волонтеры Западно-Казахстанской области, спортсмены, представители областного филиала партии «АМАНАТ», Ассамблеи народа Казахстана, ОО «Қазақ аналары – Дәстүрге жол», республиканская организация «Тарихи шежіре» и т д.

В целом с момента начала паводков пострадавшему населению передано 256 тонн гуманитарной помощи, из которых 230 тонн продуктов питания, 22 тонны непродуктовых товаров и 4 тонны медикаментов.

Продолжается работа по сбору и распределению гуманитарной помощи. В штабе работают более 20 человек, есть координаторы, которые занимаются приемом, регистрацией и распределением гуманитарной помощи. Начата работа по взаимодействию с эвакуационными пунктами, активизирована работа неправительственных организаций 12 районов и города Уральска.

Буквально на днях спецбортом «АirAstana» были доставлены 10 тонн гуманитарной помощи, организованный управлением молодежной политики города Алматы.

Гуманитарная помощь едет из гг. Астана, Алматы, Шымкент, Мангистауской области и от братского кыргызского народа.

В целях обеспечения населения официальной информацией областными департаментом по чрезвычайном ситуациям и управлением общественного развития создан специальный Информационный штаб. Открыт телеграм-канал «BatysToday» для публикации оперативной и официальной информации.

Создана комиссия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от паводков и распределению финансовых средств, поступивших в различные фонды. В состав комиссии вошли представители Общественных советов, депутаты областного маслихата, лидеры политических партии, неправительственных организации, этнокультурных центров, уполномоченных государственных органов и т.д. Буквально вчера состоялось первое заседание комиссии.

На сегодня пострадавшим от паводка граждан свою помощь оказывают свыше 2 500 волонтеров.