Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам колонии

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и ее водителя Мади Батыршаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд признал Гульмиру Сатыбалды виновной по трем статьям: незаконное лишение свободы, вымогательство и самоуправство. Ей назначено 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Ее помощник и водитель Мади Батыршаев также признан виновным в незаконном лишении свободы и получил 9 лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в уголовно-исправительной системе средней безопасности.

Суд взыскал с осужденной Сатыбалды в пользу потерпевшего Жунусова материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге, а также в счет компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге, с осужденного Батырашева — 2 млн тенге.

По гражданскому иску потерпевших Касыма и Алтая Жунусовых с подсудимой Сатыбалды взыскан материальный ущерб в размере 233 млн и 109 млн тенге, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

Гособвинитель ранее просил для Сатыбалды 13 лет лишения свободы, а для Батыршаева 10 лет.

Потерпевший по делу предприниматель Абай Жунусов ранее рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Братья потерпевшего Касым и Алтай Жунусовы заявили, что были вынуждены переписать все имущество на имя доверенных лиц Гульмиры Сатыбалды ради спасения своего брата.

Гульмира Сатыбалды также дала показания в суде и заявила, что не согласна с предъявленными обвинениями. Мади Батыршаев также не признал вину.

Потерпевшие братья предъявили иски на 11,5 млрд тенге.

Напомним, весной прошлого года экс-супруге бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям. Вместе с ней также к 7 годам лишения свободы был осужден Мади Батыршаев.

Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.