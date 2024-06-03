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    10:32, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Гульмиру Сатыбалды доставили в суд Алматы: СМИ запретили ее фотографировать

    суд, судья, сот
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Алматы начался суд над экс-супругой бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмирой Сатыбалды, ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главное судебное разбирательство проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Кроме Г. Сатыбалды на скамье подсудимых также находится ее водитель Мади Батыршаев. Слушания проходят в офлайн-режиме.

    В начале судебного процесса суд, заслушав стороны обвинения и защиты, запретил передавать или публиковать в открытом доступе изображение подсудимых и их адвокатов. Судья также предупредил, что в отношении нарушителей будут приняты меры реагирования.

    Ранее Гульмира Сатыбалды отказалась от суда с участием присяжных заседателей. 

    В начале мая этого года Антикор завершил расследование по подозрению  Г. Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия. 

    Весной прошлого года Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям.

    Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК. 

    Экс-супруга бизнесмена Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды была задержана в марте 2022 года  по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге). До этого также был взят под стражу Кайрат Сатыбалды. 

    Антикоррупционной службой также было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

    Позже следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр). 

    Гульмира Сатыбалды также частично признала вину в суде.  В сентябре 2022 года Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы. 

    Теги:
    Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Гульмира Сатыбалды Алматы Кайрат Сатыбалдыулы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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