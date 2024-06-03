Гульмиру Сатыбалды доставили в суд Алматы: СМИ запретили ее фотографировать

В Алматы начался суд над экс-супругой бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмирой Сатыбалды, ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главное судебное разбирательство проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Кроме Г. Сатыбалды на скамье подсудимых также находится ее водитель Мади Батыршаев. Слушания проходят в офлайн-режиме.

В начале судебного процесса суд, заслушав стороны обвинения и защиты, запретил передавать или публиковать в открытом доступе изображение подсудимых и их адвокатов. Судья также предупредил, что в отношении нарушителей будут приняты меры реагирования.

Ранее Гульмира Сатыбалды отказалась от суда с участием присяжных заседателей.

В начале мая этого года Антикор завершил расследование по подозрению Г. Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

Весной прошлого года Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям.

Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.

Экс-супруга бизнесмена Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды была задержана в марте 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге). До этого также был взят под стражу Кайрат Сатыбалды.

Антикоррупционной службой также было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

Позже следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

Гульмира Сатыбалды также частично признала вину в суде. В сентябре 2022 года Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы.