Грязный воздух в Усть-Каменогорске: кто виноват, и что делать

В городе опять смог: виноваты заводы?

В Усть-Каменогорске вновь загрязнен воздух. Накануне уровень двух вредных веществ превысил норму: сероводород — в 2,6 раза, диоксид серы — в 1,373 раза.

И такая ситуация в последнее время повторяется часто. Город в устье каменных гор стал заложником собственного расположения — внутри скалистой чаши. И без ветра выбросы просто не рассеиваются.

Жители жалуются на першение в горле, металлический вкус во рту. И в первую очередь винят в проблеме заводы и ТЭЦ Усть-Каменогорска.

— В город заехать страшно, со стороны он как будто окутан черным смогом. Детей на улицу выпустить не можем на прогулку, они и так болеют, окна не открываем. А заводы как дымили, так и дымят, — недовольны горожане.

Но если собрать воедино данные разных ведомств, картина получается куда сложнее.

— Общий объем выбросов в Усть-Каменогорске составляет около 158 тысяч тонн в год. Из них только 50 тысяч приходится на долю промышленных предприятий. Остальное — выхлопы автотранспорта и дым от печей в частном секторе. При этом в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ) мы сразу идем на заводы, ТЭЦ. Проверяем, соблюдают ли они режимы снижения выбросов. На территориях промпредприятий превышений в эти дни мы не фиксировали. Действует меморандум — в периоды НМУ они обязаны снижать выбросы до 30%. Мы проверили — этот принцип соблюдался, — отметил и. о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов.

Фото: акимат ВКО

Но важно понимать, что смог формируется не только за счет труб промышленных гигантов. Когда нет ветра, любое загрязнение остается внизу. Смесь факторов дает такой эффект.

— Виновна в таком явлении и погода. Ночные заморозки, из-за которых стоит туман над Иртышом и Ульбой, штиль, высокая влажность и географические особенности региона — горная местность. Все это способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. А без ветра их концентрация с каждым днем увеличивается, — рассказала руководитель филиала Казгидромет по ВКО Ляззат Болаткан.

Что делают предприятия, чтобы улучшить экологическую ситуацию?

По данным управления природных ресурсов, за пять лет выбросы предприятий снизились почти на 9% — с 54,5 до 49,6 тысячи тонн.

Устанавливают новые очистные системы, модернизируют оборудование. В рамках программы EBRD Green Cities город получил 10 новых датчиков качества воздуха, а к 2029 году выбросы планируют уменьшить еще на 15–20%.

— В целом тенденция положительная, но работа должна продолжаться. Нам важно сочетать промышленное производство с минимальным воздействием на городскую среду, — объяснили в управлении.

Среди крупных предприятий перемены уже видны. Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат нацелился на сокращение выбросов серы на 714 тонн в год к 2026 году.

Фото: от жителей

Тепловая электростанция также активно модернизирует производство. Каждый котлоагрегат оборудован золоулавливающими установками с более чем 99-процентной эффективностью.

— Высокие трубы помогают дымовым газам подниматься и рассеиваться, а видимый пар — это конденсат воды, который не наносит вреда. Темные облака появляются лишь кратковременно во время растопки котлов мазутом, — говорят сотрудники Усть-Каменогорской ТЭЦ.

На станции установлены системы автоматического контроля выбросов. Все данные передаются в надзорные органы, что позволяет вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать на возможные отклонения.

На «Казцинке» тоже строят установку для доочистки хвостовых газов сернокислотного завода, что снизит выброс диоксида серы. Правда, независимые экологи считают эти меры недостаточными.

Кроме того, в городе много и других источников загрязнения, которые контролировать гораздо тяжелее. И в первую очередь, речь идёт об автомобилях.

Автотранспорт — главное «зло»?

Неожиданно, но, по данным экологов, именно автомобили занимают первое место среди загрязнителей областного центра.

Если заводы дают примерно 50 тысяч тонн выбросов в год, то машины — почти вдвое больше.

— Ранее департамент заказал исследование целевых показателей по атмосферному воздуху. Выяснилось, что основной источник загрязнения воздуха — автомобили. Усть-Каменогорск по количеству машин на 100 человек лидирует в Казахстане. Есть данные, что в республике средняя норма на 100 человек — 22 автомобиля. В Усть-Каменогорске же этот показатель — 36 автомобилей. В совокупности автотранспорт даёт нам 90 тысяч тонн выбросов из 158 тысяч в общем в год, — поделился Асет Сулейменов.

Аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов приводит другую статистику — с начала 2000 годов количество автотранспорта в городе увеличилось более чем в 3 раза.

Фото: акимат ВКО

— Тогда было 43 тысячи, сейчас 132 тысячи. При этом в прошлом году численность машин составляла 126 тысяч, за 10 месяцев этого года эта цифра у нас увеличилась на 6 тысяч. И это не электроавтомобили, которые не дымят. Их всего в совокупности в областном центре всего 4,5 тысячи, — акцентирует внимание глава города.

Поэтому власти предлагают жителям пересесть на общественный транспорт и электромобили. А чтобы идея казалась привлекательнее, собираются обновить автопарк.

До конца года в Усть-Каменогорск прибудут 62 новых автобуса.

— У нас в городе 132 тысячи машин, плюс 10 тысяч к нам приезжают. Чтобы вы понимали, у нас живет 125 тысяч семей. Это больше одного автомобиля на семью. Решение — пересаживать людей на автобусы. Для этого хотим открыть скоростную BUS-линию. Сейчас это невозможно, в реалиях того, что мы строим развязку в направлении микрорайона Комбината шелковых тканей. Закрыты две полосы, когда их откроем, займемся этим вопросом. Скорее всего, в приоритетном порядке будем давать возможность проезда по этим линиям и электромобилям, чтобы стимулировать граждан на переход к ним, — сказал на брифинге Алмат Акышов.

К слову, перевести частично на электричество планируют и общественный транспорт. С новой партией автобусов прибудут 12 с электродвигателями.

Фото: Талгатжан Мухаметбекулы/Kazinform

Частный сектор и урбанизация — тоже в списке «виновных»

Третьим фактором, напрямую влияющим на состояние воздуха в Усть-Каменогорске, чиновники назвали частный сектор с печным отоплением и рост населения.

За 20 лет число горожан выросло почти на четверть. Это 82 тысячи новых жителей. Среди них немало тех, кто поселился в собственных домах и на дачах.

А потребление угля жителями выросло за это время вдвое — вместо 120 тысяч тонн уже 250 тысяч. Тепловые источники — ТЭЦ и котельные, тоже стали жечь каменного топлива на 230 тысяч тонн больше.

— 29,7 тысяч жителей — это частный сектор. Увеличение на 24%. Плюс 7 тысяч дачников — сейчас они живут в дачных кооперативах на постоянной основе. Мы не можем их исключать, они тоже на угле сидят — это у нас единственный энергоисточник, так как газа нет. Значит, это 36 тысяч подворий, 36 тысяч маленьких труб, которые торчат из домов и дымят. Ничего не утверждаю, это факты, — опирался на статистику аким города.

Экологи подтверждают, 14 тысяч тонн выбросов в год обеспечивает в областном центре именно частный сектор.

— Мы не можем контролировать, чем люди топят печи в домах и банях: углём, резиной или бытовым мусором. А договоров на вывоз отходов нет у половины подворий. Где тогда отходы? Мы все понимаем, их просто сжигают в печках. И всё это висит смогом над городом, — считает и. о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов.

Даже ранее наиболее благополучный в плане экологии район Комбината шелковых тканей (КШТ) оказался сейчас окутан дымкой от печей.

— Теперь застроили 20-й и 21-й микрорайоны. Почему-то раньше земли там выдавали без учета теплоисточника. И они сейчас все на угле, и теперь на КШТ тоже стоит смог. Это большая проблема, что они не подключены к центральному отоплению. Поэтому, когда мощность котельной № 2 будет увеличена на 100 гигакалорий — уже скоро начнём строительство, мы будем решать вопрос. Но пока сейчас жесткий мораторий на подключение частного сектора. Это вызывает и социальную, и экологическую напряженность, — уверен Акышов.

Фото: uktets.kz

Новые котельные и ТЭЦ — вред экологии или решение проблемы?

Чтобы разрешить ситуацию, в городе хотят строить новые теплоисточники. Но вокруг этого решения сегодня разворачивается дискуссия.

— Мы не сидим сложа руки. В начале года приняли план по улучшению ситуации. В том числе, обещали блочно-модульные котельные для частного сектора. Мы весь год занимались проектированием. Сейчас очень сложно по новому Экокодексу пройти оценку воздействия на окружающую среду, но в декабре мы завершим. Потом приступим к строительству котельных на Левом берегу, в поселке Мирный и в 22-м микрорайоне, — поясняет глава города.

По его словам, первую мини-котельную планируют начать строить уже следующей весной. Логика проста — заменить тысячи маленьких труб одной.

— На Левом берегу живет примерно 1,5 тысячи человек. Лучше одна труба, чем полторы тысячи. В перспективе, и Правительство, и акимат области работают над тем, чтобы к 2030 году пришел в город природный газ. Тогда все это переведем на газовое отопление, — говорит Алмат Акышов.

И это лишь часть плана. В городе давно ищут способ перераспределить избыточные мощности в районе Аблакетки, где существует профицит тепла — около 36 гигакалорий.

Но использовать его не удается. Частный сектор разрозненный, сети слишком дорогие, а плотность застройки невысокая.

— В этом году мы не успели подготовить проект, но в приоритете он стоит. Есть два ограничения — деньги и время. Прокладывать сети — очень затратно. Мы же сейчас проектируем мини-котельные. Если одна из них стоит 1,6 млрд тенге, сети, например, по поселку Шыгыс — 3 млрд. В 2 раза дороже. Да и с учётом гидравлики охватить сможем немного домов. Мы бы хотели провести реновацию этого красивого района на берегу Иртыша, у подножий гор — инвесторы могли бы выкупить участки у частников и построить многоэтажные дома. Что позволило бы подвести тепло эффективнее, — рассуждает аким.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Тем временем город сталкивается с ещё одной реальностью. Действующей теплоэнергетической инфраструктуры просто не хватает.

Главная ТЭЦ работает на пределе, а население продолжает расти. Как подчёркивает Акышов, откладывать модернизацию уже невозможно. Однако здесь позиции разделяются. Экологическое сообщество настроено куда осторожнее.

Эксперты уверены — еще одна угольная ТЭЦ может усилить проблему загрязнения воздуха, а не решить ее. Теплоэнергетика сегодня дает около трети промышленных выбросов в городе.

— Если и строить новый теплообъект, то хотя бы котельную, а не ТЭЦ. Электроэнергии Усть-Каменогорску хватает: есть ГЭС, есть существующие станции — УК ТЭЦ и Согринская. Новая ТЭЦ имеет смысл только в том случае, если снизится мощность действующих, но таких планов нет. Наоборот, рассматривают увеличение мощностей котельной тепловых сетей. Тогда что будет с нашим воздухом? — задается вопросом независимый эколог Даулет Асанов.

По словам эколога, сама идея строительства еще одной угольной ТЭЦ — это шаг назад с точки зрения международных экологических обязательств Казахстана.

Это противоречит концепции углеродной нейтральности, которую страна подписала. Так, город стоит перед непростым выбором: обеспечить тепло растущему населению — но при этом не усугубить и без того сложную экологическую ситуацию.

Какие еще меры примут для улучшения экоситуации

Но никакие новые котельные и тепловые схемы не помогут, если параллельно не менять сам подход к городской среде. И в этом направлении Усть-Каменогорск готов работать не менее активно. Большая ставка делается на зеленый каркас города.

— И далее будем заниматься озеленением. 63 405 деревьев мы посадили, но вижу, что не все прижилось. На следующий год будем разрабатывать дендроплан. В первую очередь, это инвентаризация, сколько деревьев у нас есть. Мы не знаем сейчас сколько у нас есть, где вырубается. Второе — научный подход к посадке деревьев. На КШТ садили — не выросло, потому что не было научного подхода. Какие породы, где садить, какая почва, чем поливать. Вот это все будет сделано в рамках дендроплана, — поясняет аким.

По словам градоначальника, параллельно продолжится благоустройство общественных пространств. При этом корректируется и генеральный план города.

Прежний документ 2011 года не учитывал стремительный рост частного сектора и меняющиеся климатические условия. Дополняют список мер и новые инструменты мониторинга. Как сообщил руководитель областного управления природных ресурсов Арман Есентаев, город впервые получит полноценную систему наблюдения за качеством воздуха.

Речь идет о приобретении комплекса стоимостью 498,5 млн тенге. Кроме того, решён вопрос с мобильной лабораторией для оперативных замеров.

— 17 июля между АО «Народный банк» и ТОО «Топан» заключен договор на поставку специально оборудованной станции экомониторинга на базе «ГАЗели» стоимостью 65,5 млн тенге. Платежи произведены, станция на стадии сборки. Скоро она появится в Усть-Каменогорске, — уточнил Арман Есентаев.

Работа систематизируется в региональный документ. Подготовлен План мероприятий по охране окружающей среды на ближайшие два года, включающий 27 пунктов — от мониторинга и благоустройства до инфраструктурных решений.

Фото: от читателей

Вклад общественников: оправдало ли ожидания экобюро «Өскемен тынысы»

Но борьба за чистый воздух в Усть-Каменогорске сегодня — это не только государственные проекты. За последний год здесь появился новый участник — бюро экологической защиты «Өскемен тынысы».

Организация создавалась на волне запросов горожан во время прошлогодних затяжных неблагоприятных метеоусловий в ноябре. Люди хотели честной информации о выбросах, оперативной реакции на НМУ и открытого доступа к предприятиям. Нареканий к работе прежних механизмов экологического контроля было немало — жители жаловались, что замеры проводят слишком поздно, комментарии ведомств приходят только после пика загрязнения, а информация часто противоречива.

Именно в этот момент рабочая группа при акимате, позднее оформившаяся в полноценное общественное объединение, стала выполнять роль, которую горожане давно ожидали от независимого наблюдателя. Правда, некоторые усть-каменогорцы отмечают, что особо не видят результатов работы новой организации:

— Мы не видим улучшения экоситуации. Смог так и висит над городом, а в соцсетях одни и те же снимки задымленных улиц. Мы дышим выбросами, окна открыть невозможно. Где работа бюро экологической защиты, о котором так много говорили? Хотелось бы видеть реальный эффект от его деятельности.

На эти претензии в экобюро отвечают спокойно. По словам руководителя, значительная часть зафиксированных обращений не остаётся без реакции, просто итоги этой работы не всегда видны сразу.

— Наше общественное объединение «Өскемен тынысы» официально получило юридический статус в июле 2025 года. Но до этого мы действовали как рабочая группа при акимате и работали в коллаборации с департаментом экологии и управлением природных ресурсов. Разработали меморандум. Он дает право войти на территорию промышленного предприятия в течение первых трех суток НМУ, — рассказывает проектный менеджер экобюро Елена Березинская-Абилова.

Главная функция экобюро — быть независимым наблюдателем и посредником между госорганами и населением. При этом работает организация, фактически, на волонтерских началах.

— Мы работаем с нулевым бюджетом, в штате всего три человека, площадку нам предоставил филиал Академии государственного управления, — уточняет Березинская-Абилова.

Первые результаты работы экобюро: школьники в НМУ учатся онлайн… иногда

Именно благодаря давлению активистов и их предложениям в городе разработали алгоритм перевода школьников на дистанционное обучение в дни НМУ — впервые в стране такой механизм появился официально. Однако практика выявила его слабые места.

— Алгоритм по отмене занятий пока несовершенен — нет взаимодействия между акиматом и отделом образования. Аким города должен принимать решение, но отдел образования подчиняется области. Этот минус мы исправим, — признал недоработки руководитель областного управления образования Куат Окасов.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Стороны уже согласовали, что решение должно опираться на объективные показатели. И договорились на основании данных Казгидромета выработать индикаторы для введения дистанционки — продолжительность НМУ или конкретные показатели.

Городской акимат возьмет на себя ответственность доработать и утвердить алгоритм. Это прецедент, которого не было. Представители образования поддерживают этот подход.

— Возможно, превышения ПДК от 4 до 8 раз — это уже отмена оффлан-занятий. Но больше единицы — как сегодня сказали в Казгидромет, это уже превышение. Мы учтём это и отработаем, — заверили в управлении.

Что дальше

Усть-Каменогорск стоит на переломном этапе. Городу нужно одновременно дышать чище и расти дальше. От того, насколько согласованно будут работать предприятия, власть и сами жители, зависит, сможет ли областной центр выйти из смога не на несколько дней ветра, а надолго.