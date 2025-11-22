Грязный воздух в Усть-Каменогорске: кто виноват, и что делать
В Усть-Каменогорске снова неблагоприятные метеоусловия – с начала года это уже 108 дней безветрия. И пик их пришелся на осень, когда штиль держался неделями и смог стал видимым напоминанием о проблемах, которые копились десятилетиями. Корреспондент агентства Kazinform изучил, что именно происходит с воздухом, какие шаги предпринимают власти и почему экология города зависит не только от заводов.
В городе опять смог: виноваты заводы?
В Усть-Каменогорске вновь загрязнен воздух. Накануне уровень двух вредных веществ превысил норму: сероводород — в 2,6 раза, диоксид серы — в 1,373 раза.
И такая ситуация в последнее время повторяется часто. Город в устье каменных гор стал заложником собственного расположения — внутри скалистой чаши. И без ветра выбросы просто не рассеиваются.
Жители жалуются на першение в горле, металлический вкус во рту. И в первую очередь винят в проблеме заводы и ТЭЦ Усть-Каменогорска.
— В город заехать страшно, со стороны он как будто окутан черным смогом. Детей на улицу выпустить не можем на прогулку, они и так болеют, окна не открываем. А заводы как дымили, так и дымят, — недовольны горожане.
Но если собрать воедино данные разных ведомств, картина получается куда сложнее.
— Общий объем выбросов в Усть-Каменогорске составляет около 158 тысяч тонн в год. Из них только 50 тысяч приходится на долю промышленных предприятий. Остальное — выхлопы автотранспорта и дым от печей в частном секторе. При этом в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ) мы сразу идем на заводы, ТЭЦ. Проверяем, соблюдают ли они режимы снижения выбросов. На территориях промпредприятий превышений в эти дни мы не фиксировали. Действует меморандум — в периоды НМУ они обязаны снижать выбросы до 30%. Мы проверили — этот принцип соблюдался, — отметил и. о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов.
Но важно понимать, что смог формируется не только за счет труб промышленных гигантов. Когда нет ветра, любое загрязнение остается внизу. Смесь факторов дает такой эффект.
— Виновна в таком явлении и погода. Ночные заморозки, из-за которых стоит туман над Иртышом и Ульбой, штиль, высокая влажность и географические особенности региона — горная местность. Все это способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. А без ветра их концентрация с каждым днем увеличивается, — рассказала руководитель филиала Казгидромет по ВКО Ляззат Болаткан.
Что делают предприятия, чтобы улучшить экологическую ситуацию?
По данным управления природных ресурсов, за пять лет выбросы предприятий снизились почти на 9% — с 54,5 до 49,6 тысячи тонн.
Устанавливают новые очистные системы, модернизируют оборудование. В рамках программы EBRD Green Cities город получил 10 новых датчиков качества воздуха, а к 2029 году выбросы планируют уменьшить еще на 15–20%.
— В целом тенденция положительная, но работа должна продолжаться. Нам важно сочетать промышленное производство с минимальным воздействием на городскую среду, — объяснили в управлении.
Среди крупных предприятий перемены уже видны. Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат нацелился на сокращение выбросов серы на 714 тонн в год к 2026 году.
Тепловая электростанция также активно модернизирует производство. Каждый котлоагрегат оборудован золоулавливающими установками с более чем 99-процентной эффективностью.
— Высокие трубы помогают дымовым газам подниматься и рассеиваться, а видимый пар — это конденсат воды, который не наносит вреда. Темные облака появляются лишь кратковременно во время растопки котлов мазутом, — говорят сотрудники Усть-Каменогорской ТЭЦ.
На станции установлены системы автоматического контроля выбросов. Все данные передаются в надзорные органы, что позволяет вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать на возможные отклонения.
На «Казцинке» тоже строят установку для доочистки хвостовых газов сернокислотного завода, что снизит выброс диоксида серы. Правда, независимые экологи считают эти меры недостаточными.
Кроме того, в городе много и других источников загрязнения, которые контролировать гораздо тяжелее. И в первую очередь, речь идёт об автомобилях.
Автотранспорт — главное «зло»?
Неожиданно, но, по данным экологов, именно автомобили занимают первое место среди загрязнителей областного центра.
Если заводы дают примерно 50 тысяч тонн выбросов в год, то машины — почти вдвое больше.
— Ранее департамент заказал исследование целевых показателей по атмосферному воздуху. Выяснилось, что основной источник загрязнения воздуха — автомобили. Усть-Каменогорск по количеству машин на 100 человек лидирует в Казахстане. Есть данные, что в республике средняя норма на 100 человек — 22 автомобиля. В Усть-Каменогорске же этот показатель — 36 автомобилей. В совокупности автотранспорт даёт нам 90 тысяч тонн выбросов из 158 тысяч в общем в год, — поделился Асет Сулейменов.
Аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов приводит другую статистику — с начала 2000 годов количество автотранспорта в городе увеличилось более чем в 3 раза.
— Тогда было 43 тысячи, сейчас 132 тысячи. При этом в прошлом году численность машин составляла 126 тысяч, за 10 месяцев этого года эта цифра у нас увеличилась на 6 тысяч. И это не электроавтомобили, которые не дымят. Их всего в совокупности в областном центре всего 4,5 тысячи, — акцентирует внимание глава города.
Поэтому власти предлагают жителям пересесть на общественный транспорт и электромобили. А чтобы идея казалась привлекательнее, собираются обновить автопарк.
До конца года в Усть-Каменогорск прибудут 62 новых автобуса.
— У нас в городе 132 тысячи машин, плюс 10 тысяч к нам приезжают. Чтобы вы понимали, у нас живет 125 тысяч семей. Это больше одного автомобиля на семью. Решение — пересаживать людей на автобусы. Для этого хотим открыть скоростную BUS-линию. Сейчас это невозможно, в реалиях того, что мы строим развязку в направлении микрорайона Комбината шелковых тканей. Закрыты две полосы, когда их откроем, займемся этим вопросом. Скорее всего, в приоритетном порядке будем давать возможность проезда по этим линиям и электромобилям, чтобы стимулировать граждан на переход к ним, — сказал на брифинге Алмат Акышов.
К слову, перевести частично на электричество планируют и общественный транспорт. С новой партией автобусов прибудут 12 с электродвигателями.
Частный сектор и урбанизация — тоже в списке «виновных»
Третьим фактором, напрямую влияющим на состояние воздуха в Усть-Каменогорске, чиновники назвали частный сектор с печным отоплением и рост населения.
За 20 лет число горожан выросло почти на четверть. Это 82 тысячи новых жителей. Среди них немало тех, кто поселился в собственных домах и на дачах.
А потребление угля жителями выросло за это время вдвое — вместо 120 тысяч тонн уже 250 тысяч. Тепловые источники — ТЭЦ и котельные, тоже стали жечь каменного топлива на 230 тысяч тонн больше.
— 29,7 тысяч жителей — это частный сектор. Увеличение на 24%. Плюс 7 тысяч дачников — сейчас они живут в дачных кооперативах на постоянной основе. Мы не можем их исключать, они тоже на угле сидят — это у нас единственный энергоисточник, так как газа нет. Значит, это 36 тысяч подворий, 36 тысяч маленьких труб, которые торчат из домов и дымят. Ничего не утверждаю, это факты, — опирался на статистику аким города.
Экологи подтверждают, 14 тысяч тонн выбросов в год обеспечивает в областном центре именно частный сектор.
— Мы не можем контролировать, чем люди топят печи в домах и банях: углём, резиной или бытовым мусором. А договоров на вывоз отходов нет у половины подворий. Где тогда отходы? Мы все понимаем, их просто сжигают в печках. И всё это висит смогом над городом, — считает и. о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов.
Даже ранее наиболее благополучный в плане экологии район Комбината шелковых тканей (КШТ) оказался сейчас окутан дымкой от печей.
— Теперь застроили 20-й и 21-й микрорайоны. Почему-то раньше земли там выдавали без учета теплоисточника. И они сейчас все на угле, и теперь на КШТ тоже стоит смог. Это большая проблема, что они не подключены к центральному отоплению. Поэтому, когда мощность котельной № 2 будет увеличена на 100 гигакалорий — уже скоро начнём строительство, мы будем решать вопрос. Но пока сейчас жесткий мораторий на подключение частного сектора. Это вызывает и социальную, и экологическую напряженность, — уверен Акышов.
Новые котельные и ТЭЦ — вред экологии или решение проблемы?
Чтобы разрешить ситуацию, в городе хотят строить новые теплоисточники. Но вокруг этого решения сегодня разворачивается дискуссия.
— Мы не сидим сложа руки. В начале года приняли план по улучшению ситуации. В том числе, обещали блочно-модульные котельные для частного сектора. Мы весь год занимались проектированием. Сейчас очень сложно по новому Экокодексу пройти оценку воздействия на окружающую среду, но в декабре мы завершим. Потом приступим к строительству котельных на Левом берегу, в поселке Мирный и в 22-м микрорайоне, — поясняет глава города.
По его словам, первую мини-котельную планируют начать строить уже следующей весной. Логика проста — заменить тысячи маленьких труб одной.
— На Левом берегу живет примерно 1,5 тысячи человек. Лучше одна труба, чем полторы тысячи. В перспективе, и Правительство, и акимат области работают над тем, чтобы к 2030 году пришел в город природный газ. Тогда все это переведем на газовое отопление, — говорит Алмат Акышов.
И это лишь часть плана. В городе давно ищут способ перераспределить избыточные мощности в районе Аблакетки, где существует профицит тепла — около 36 гигакалорий.
Но использовать его не удается. Частный сектор разрозненный, сети слишком дорогие, а плотность застройки невысокая.
— В этом году мы не успели подготовить проект, но в приоритете он стоит. Есть два ограничения — деньги и время. Прокладывать сети — очень затратно. Мы же сейчас проектируем мини-котельные. Если одна из них стоит 1,6 млрд тенге, сети, например, по поселку Шыгыс — 3 млрд. В 2 раза дороже. Да и с учётом гидравлики охватить сможем немного домов. Мы бы хотели провести реновацию этого красивого района на берегу Иртыша, у подножий гор — инвесторы могли бы выкупить участки у частников и построить многоэтажные дома. Что позволило бы подвести тепло эффективнее, — рассуждает аким.
Тем временем город сталкивается с ещё одной реальностью. Действующей теплоэнергетической инфраструктуры просто не хватает.
Главная ТЭЦ работает на пределе, а население продолжает расти. Как подчёркивает Акышов, откладывать модернизацию уже невозможно. Однако здесь позиции разделяются. Экологическое сообщество настроено куда осторожнее.
Эксперты уверены — еще одна угольная ТЭЦ может усилить проблему загрязнения воздуха, а не решить ее. Теплоэнергетика сегодня дает около трети промышленных выбросов в городе.
— Если и строить новый теплообъект, то хотя бы котельную, а не ТЭЦ. Электроэнергии Усть-Каменогорску хватает: есть ГЭС, есть существующие станции — УК ТЭЦ и Согринская. Новая ТЭЦ имеет смысл только в том случае, если снизится мощность действующих, но таких планов нет. Наоборот, рассматривают увеличение мощностей котельной тепловых сетей. Тогда что будет с нашим воздухом? — задается вопросом независимый эколог Даулет Асанов.
По словам эколога, сама идея строительства еще одной угольной ТЭЦ — это шаг назад с точки зрения международных экологических обязательств Казахстана.
Это противоречит концепции углеродной нейтральности, которую страна подписала. Так, город стоит перед непростым выбором: обеспечить тепло растущему населению — но при этом не усугубить и без того сложную экологическую ситуацию.
Какие еще меры примут для улучшения экоситуации
Но никакие новые котельные и тепловые схемы не помогут, если параллельно не менять сам подход к городской среде. И в этом направлении Усть-Каменогорск готов работать не менее активно. Большая ставка делается на зеленый каркас города.
— И далее будем заниматься озеленением. 63 405 деревьев мы посадили, но вижу, что не все прижилось. На следующий год будем разрабатывать дендроплан. В первую очередь, это инвентаризация, сколько деревьев у нас есть. Мы не знаем сейчас сколько у нас есть, где вырубается. Второе — научный подход к посадке деревьев. На КШТ садили — не выросло, потому что не было научного подхода. Какие породы, где садить, какая почва, чем поливать. Вот это все будет сделано в рамках дендроплана, — поясняет аким.
По словам градоначальника, параллельно продолжится благоустройство общественных пространств. При этом корректируется и генеральный план города.
Прежний документ 2011 года не учитывал стремительный рост частного сектора и меняющиеся климатические условия. Дополняют список мер и новые инструменты мониторинга. Как сообщил руководитель областного управления природных ресурсов Арман Есентаев, город впервые получит полноценную систему наблюдения за качеством воздуха.
Речь идет о приобретении комплекса стоимостью 498,5 млн тенге. Кроме того, решён вопрос с мобильной лабораторией для оперативных замеров.
— 17 июля между АО «Народный банк» и ТОО «Топан» заключен договор на поставку специально оборудованной станции экомониторинга на базе «ГАЗели» стоимостью 65,5 млн тенге. Платежи произведены, станция на стадии сборки. Скоро она появится в Усть-Каменогорске, — уточнил Арман Есентаев.
Работа систематизируется в региональный документ. Подготовлен План мероприятий по охране окружающей среды на ближайшие два года, включающий 27 пунктов — от мониторинга и благоустройства до инфраструктурных решений.
Вклад общественников: оправдало ли ожидания экобюро «Өскемен тынысы»
Но борьба за чистый воздух в Усть-Каменогорске сегодня — это не только государственные проекты. За последний год здесь появился новый участник — бюро экологической защиты «Өскемен тынысы».
Организация создавалась на волне запросов горожан во время прошлогодних затяжных неблагоприятных метеоусловий в ноябре. Люди хотели честной информации о выбросах, оперативной реакции на НМУ и открытого доступа к предприятиям. Нареканий к работе прежних механизмов экологического контроля было немало — жители жаловались, что замеры проводят слишком поздно, комментарии ведомств приходят только после пика загрязнения, а информация часто противоречива.
Именно в этот момент рабочая группа при акимате, позднее оформившаяся в полноценное общественное объединение, стала выполнять роль, которую горожане давно ожидали от независимого наблюдателя. Правда, некоторые усть-каменогорцы отмечают, что особо не видят результатов работы новой организации:
— Мы не видим улучшения экоситуации. Смог так и висит над городом, а в соцсетях одни и те же снимки задымленных улиц. Мы дышим выбросами, окна открыть невозможно. Где работа бюро экологической защиты, о котором так много говорили? Хотелось бы видеть реальный эффект от его деятельности.
На эти претензии в экобюро отвечают спокойно. По словам руководителя, значительная часть зафиксированных обращений не остаётся без реакции, просто итоги этой работы не всегда видны сразу.
— Наше общественное объединение «Өскемен тынысы» официально получило юридический статус в июле 2025 года. Но до этого мы действовали как рабочая группа при акимате и работали в коллаборации с департаментом экологии и управлением природных ресурсов. Разработали меморандум. Он дает право войти на территорию промышленного предприятия в течение первых трех суток НМУ, — рассказывает проектный менеджер экобюро Елена Березинская-Абилова.
Главная функция экобюро — быть независимым наблюдателем и посредником между госорганами и населением. При этом работает организация, фактически, на волонтерских началах.
— Мы работаем с нулевым бюджетом, в штате всего три человека, площадку нам предоставил филиал Академии государственного управления, — уточняет Березинская-Абилова.
Первые результаты работы экобюро: школьники в НМУ учатся онлайн… иногда
Именно благодаря давлению активистов и их предложениям в городе разработали алгоритм перевода школьников на дистанционное обучение в дни НМУ — впервые в стране такой механизм появился официально. Однако практика выявила его слабые места.
— Алгоритм по отмене занятий пока несовершенен — нет взаимодействия между акиматом и отделом образования. Аким города должен принимать решение, но отдел образования подчиняется области. Этот минус мы исправим, — признал недоработки руководитель областного управления образования Куат Окасов.
Стороны уже согласовали, что решение должно опираться на объективные показатели. И договорились на основании данных Казгидромета выработать индикаторы для введения дистанционки — продолжительность НМУ или конкретные показатели.
Городской акимат возьмет на себя ответственность доработать и утвердить алгоритм. Это прецедент, которого не было. Представители образования поддерживают этот подход.
— Возможно, превышения ПДК от 4 до 8 раз — это уже отмена оффлан-занятий. Но больше единицы — как сегодня сказали в Казгидромет, это уже превышение. Мы учтём это и отработаем, — заверили в управлении.
Что дальше
Усть-Каменогорск стоит на переломном этапе. Городу нужно одновременно дышать чище и расти дальше. От того, насколько согласованно будут работать предприятия, власть и сами жители, зависит, сможет ли областной центр выйти из смога не на несколько дней ветра, а надолго.