    09:35, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске вновь загрязнен воздух: уровень двух вредных веществ превысил норму

    В Усть-Каменогорске второй день подряд держится неблагоприятная метеорологическая ситуация, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Город накрыло туманной дымкой еще 16 ноября вечером — из-за безветрия вредные примеси зависли в воздухе, накрыв улицы плотным куполом.

    Сегодня ветер так и не появился, поэтому смог не рассеялся. По информации филиала Казгидромета по Восточно-Казахстанской области, такие условия сохранятся, как минимум, до вечера 18 ноября.

    Специалисты уже провели замеры качества воздуха и сообщили, что показатели по двум веществам превысили предельно допустимую норму.

    — Мы провели мониторинг загрязнения атмосферы. Установлено, что концентрация двух вредных веществ превышает допустимые значения. В частности, сероводород зафиксирован выше нормы в 2,6 раза, а диоксид серы — в 1,373 раза, — отметили в профильном департаменте.

    Экологи продолжают наблюдение за ситуацией и обещают оперативно сообщать об изменениях.

    Ранее затяжной смог в Усть-Каменогорске был зафиксирован в октябре.

    Школьников из-за экологической ситуации даже переводили на дистанционное обучение.

