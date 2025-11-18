В Усть-Каменогорске вновь загрязнен воздух: уровень двух вредных веществ превысил норму

Город накрыло туманной дымкой еще 16 ноября вечером — из-за безветрия вредные примеси зависли в воздухе, накрыв улицы плотным куполом.

Сегодня ветер так и не появился, поэтому смог не рассеялся. По информации филиала Казгидромета по Восточно-Казахстанской области, такие условия сохранятся, как минимум, до вечера 18 ноября.

Специалисты уже провели замеры качества воздуха и сообщили, что показатели по двум веществам превысили предельно допустимую норму.

— Мы провели мониторинг загрязнения атмосферы. Установлено, что концентрация двух вредных веществ превышает допустимые значения. В частности, сероводород зафиксирован выше нормы в 2,6 раза, а диоксид серы — в 1,373 раза, — отметили в профильном департаменте.

Экологи продолжают наблюдение за ситуацией и обещают оперативно сообщать об изменениях.

Ранее затяжной смог в Усть-Каменогорске был зафиксирован в октябре.

Школьников из-за экологической ситуации даже переводили на дистанционное обучение.