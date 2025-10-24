В Усть-Каменогорске школьников перевели на дистанционное обучение из-за смога

Решение принято на основании официального письма филиала РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области и согласовано с акиматом города и управлением образования.

Как пояснили в ведомстве, перевод на онлайн-обучение введен в целях безопасности детей, поскольку в городе уже вторую неделю сохраняется смог и туман.

— Занятия пройдут дистанционно до улучшения погодных условий. Все задания размещены на электронных платформах, — сообщили в управлении образования.

Хотя еще днем чиновники заявляли, что в действующем законодательстве нет регламента перевода школ на дистанционку во время НМУ.

— Отмена очного образовательного процесса происходит только при штормовых предупреждениях — сильном ветре, морозе или гололеде. К сожалению, отдельного порядка для НМУ не предусмотрено, — пояснила руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования ВКО Асель Булжанова.

Однако экологи и общественники напомнили, что алгоритм предусмотрен.

— На основании справки от «Казгидромета» отделы образования могут обратиться в акимат Усть-Каменогорска, и уже там принимается решение о переводе занятий в дистанционный режим, — подчеркнула руководитель Бюро экологической защиты «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

После этих разъяснений управление образования совместно с акиматом города приняло решение об онлайн-обучении.

Впервые в регионе такая мера применялась в ноябре прошлого года, когда из-за затяжного смога и безветрия школьников также временно перевели на дистанционный формат.

Напомним, в этот раз безветрие в Усть-Каменогорске держится вторую неделю, с единственным перерывом в прошедшее воскресенье.