    В Усть-Каменогорске школьников перевели на дистанционное обучение из-за смога

    В Усть-Каменогорске 24 октября обучение во всех школах перевели на дистанционный формат из-за длительных неблагоприятных метеоусловий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Решение принято на основании официального письма филиала РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области и согласовано с акиматом города и управлением образования.

    Как пояснили в ведомстве, перевод на онлайн-обучение введен в целях безопасности детей, поскольку в городе уже вторую неделю сохраняется смог и туман.

    — Занятия пройдут дистанционно до улучшения погодных условий. Все задания размещены на электронных платформах, — сообщили в управлении образования.

    Хотя еще днем чиновники заявляли, что в действующем законодательстве нет регламента перевода школ на дистанционку во время НМУ.

    — Отмена очного образовательного процесса происходит только при штормовых предупреждениях — сильном ветре, морозе или гололеде. К сожалению, отдельного порядка для НМУ не предусмотрено, — пояснила руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования ВКО Асель Булжанова.

    Однако экологи и общественники напомнили, что алгоритм предусмотрен.

    — На основании справки от «Казгидромета» отделы образования могут обратиться в акимат Усть-Каменогорска, и уже там принимается решение о переводе занятий в дистанционный режим, — подчеркнула руководитель Бюро экологической защиты «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

    После этих разъяснений управление образования совместно с акиматом города приняло решение об онлайн-обучении.

    Впервые в регионе такая мера применялась в ноябре прошлого года, когда из-за затяжного смога и безветрия школьников также временно перевели на дистанционный формат.

    Напомним, в этот раз безветрие в Усть-Каменогорске держится вторую неделю, с единственным перерывом в прошедшее воскресенье.

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
