Грета Тунберг вернулась в Швецию, восемь активистов остаются под стражей в Израиле

Экоактивистка Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля. Она добровольно согласилась покинуть страну вместе с ещё тремя участниками экспедиции «Флотилии свободы» к берегам сектора Газа.

Восемь активистов, включая депутата Европарламента от Франции Риму Хассан, отказались подписывать документы на добровольный выезд из страны и остаются под стражей в Израиле.

В ночь на 9 июня израильский морской спецназ взял под свой контроль судно «Мадлин» и отконвоировал его в порт Ашдода. Находившиеся на борту 12 человек были задержаны израильскими властями и через несколько часов направлены в аэропорт Бен-Гурион на депортацию.

Вернувшись в Швецию Тунберг назвала задержание судна провокацией, свое задержание «похищением» и заявила, что в Израиле к ней относились плохо. Она призвала освободить оставшихся активистов.

Тунберг повторила, что целью «Флотилии свободы», которая снарядила судно к берегам Газы, был протест против израильских ограничений на оказание помощи населению анклава и доставка гуманитарного груза жителям сектора.

— Мы прекрасно понимали, насколько рискованна эта миссия. Цель заключалась в том, чтобы добраться до Газы и распределить помощь, — отметила девушка.

Она сказала, что активисты продолжат попытки доставить помощь в анклав и прорвать «несправедливую блокаду».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не допустить прибытия к берегам палестинской территории судна «Мадлин» со шведской экоактивисткой на борту.