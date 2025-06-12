Грета Тунберг вернулась в Швецию, восемь активистов остаются под стражей в Израиле
Грета Тунберг призывает своих сторонников усилить давление на правительства, чтобы добиться регулярных поставок помощи в Газу и прекращения войны в анклаве, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.
Экоактивистка Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля. Она добровольно согласилась покинуть страну вместе с ещё тремя участниками экспедиции «Флотилии свободы» к берегам сектора Газа.
Восемь активистов, включая депутата Европарламента от Франции Риму Хассан, отказались подписывать документы на добровольный выезд из страны и остаются под стражей в Израиле.
В ночь на 9 июня израильский морской спецназ взял под свой контроль судно «Мадлин» и отконвоировал его в порт Ашдода. Находившиеся на борту 12 человек были задержаны израильскими властями и через несколько часов направлены в аэропорт Бен-Гурион на депортацию.
Вернувшись в Швецию Тунберг назвала задержание судна провокацией, свое задержание «похищением» и заявила, что в Израиле к ней относились плохо. Она призвала освободить оставшихся активистов.
Тунберг повторила, что целью «Флотилии свободы», которая снарядила судно к берегам Газы, был протест против израильских ограничений на оказание помощи населению анклава и доставка гуманитарного груза жителям сектора.
— Мы прекрасно понимали, насколько рискованна эта миссия. Цель заключалась в том, чтобы добраться до Газы и распределить помощь, — отметила девушка.
Она сказала, что активисты продолжат попытки доставить помощь в анклав и прорвать «несправедливую блокаду».
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не допустить прибытия к берегам палестинской территории судна «Мадлин» со шведской экоактивисткой на борту.